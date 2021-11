Mãe de Marília fala sobre neto: “Vamos contar devagarinho”

Instagram Marília Mendonça, Ruth Moreira e João Gustavo

Muito abalada com a morte da filha, Ruth Moreira falou ao “Fantástico” em sua casa, em Goiânia, ao lado do filho João Gustavo. Na entrevista concedida a Renata Ceribelli, que foi ao ar na noite de ontem, ela contou que o pequeno Leo, filho de Marília Mendonça com o cantor sertanejo Murilo Huff, continua procurando pela mãe no quarto dela.

Segundo a avó, que mora com o menino de 1 ano na casa da família, ele ainda não sabe sobre o acidente aéreo que matou a cantora e mais quatro pessoas, no último dia 5 de novembro. “Para Leo, a mãe foi trabalhar, como a gente sempre falou para ele: ‘a mãe está trabalhando'”, contou Ruth. “Quando ele olha para a porta do quarto dela fechada, ele fala ‘mamãe’. Ele quer ir lá, quer bater, quer entrar. Vamos contar (sobre o acidente e a morte) devagarinho”.

A família decidiu que, por enquanto, Leo continuará vivendo na mesma casa em que morava com a mãe e a avó antes do acidente, em guarda compartilhada com Murilo Huff. A família pretende explicar a ele aos poucos o que aconteceu com a mãe. “A gente já pensou em várias formas, né?”, disse João Gustavo, irmão de Marília. “A gente vai falar da estrelinha, falar da rainha. Contar que a mãe dele foi a rainha do Brasil”.

Ruth está fazendo o possível para que o menino não seja afetado pela dor da família. Pouco mais de uma semana após a tragédia, ela tem evitado demonstrar o luto diante do neto. “Nos primeiros dias eu corria lá para cima e chorava, chorava”, disse Ruth. “Urrava, sabe? Gritava por dentro. E aí lavava o rosto e ia brincar e cantar com ele (Leo) as musiquinhas dele, cair no chão, jogar bola. Ele morre de rir. Quando começo a ficar triste, eu penso: ‘Agora é a hora de brincar com ele, de correr, passear, jogar bola’. E acaba que vai passando”.

O último contato presencial de Ruth com Marília aconteceu no dia do acidente, antes de a filha pegar o avião que a levaria para Caratinga, interior de Minas Gerais. “Eu sempre a beijava e falava ‘eu te amo'”, contou. “Porque eu tenho mania de falar eu te amo para os meus filhos todos os dias. Porque pode ser a última… Pode ser o último eu te amo”.

Quando o avião já estava próximo de pousar, Ruth se comunicou por celular com o irmão, Abicelí Silveira Dias Filho, que era assessor de Marília e também estava no voo. Ela sempre pedia para que ele e a filha ligassem ao fim das viagens aéreas. “Eram 15h15. Eu falei brincando: ‘Vocês chegaram e ninguém me avisou nada, né?’. Ele falou de dentro do avião: ‘Nós estamos pousando’. Aí eu subi, fiquei tranquila. Acho que depois que subi o acidente aconteceu. E mãe começa a pressentir, né? Aí eu já comecei a passar mal, antes de a notícia chegar”.

Logo após o acidente, uma ambulância foi enviada à casa da família. “Eu não sabia o que eu fazia, sabe?”, contou Ruth, que desmaiou ao saber da notícia. “Não sabia. Eu perdi todo o sentido”. No domingo passado, o “Fantástico” mostrou os objetos pessoais de Marília sendo retirados do avião. Entre eles, estava uma espécie de agenda, que foi entregue à família. Ruth ainda não abriu o caderno, mas acredita que deve ter músicas inéditas nele. “A vida dela está mais ou menos aqui dentro desse caderno”, disse. “A gente nunca mexeu”. Ao fim da entrevista, Ruth mandou uma mensagem para os fãs da cantora: “Quero agradecer o carinho de todos. Porque estamos fortes por causa das orações de vocês. E a gente não vai deixar a Marília morrer, não”.

