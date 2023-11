Mãe de gêmeos influenciadores é morta pelo marido enquanto dormia

Luana Carolina Verdi Lima é mãe dos gêmeos do perfil @verditwins; o marido, Victor Bezerra, se matou logo após tirar a vida da mulher

Luana Carolina Verdi Lima, de 34 anos, foi assassinada pelo marido na manhã desta quarta-feira (1º/11) em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Logo depois, o homem, o representante comercial de uma empresa de internet Victor dos Santos Lima Bezerra, 36, cometeu suicídio.

O casal era pai e mãe de gêmeos, de 11 anos, que são influenciadores digitais e têm mais de 50 mil seguidores no perfil @verditwins nas redes sociais.

De acordo com a Polícia Civil, Victor levou as crianças para a escola e, ao voltar para casa, em um condomínio residencial em São José do Rio Preto, cidade a 415 km de São Paulo, matou Luana com um tiro na cabeça. Na sequência, atirou no próprio peito.

Vizinhos ouviram o barulho dos tiros e chamaram a polícia. Os corpos foram encontrados em quartos separados. De acordo com a Polícia Militar (PM), familiares relataram que o casal estava em processo de separação, mas Victor não aceitava o fim do relacionamento.

“Havia um revólver calibre 38 ao lado do corpo do homem. Os celulares das vítimas serão apreendidos e encaminhados para perícia e familiares serão ouvidos em inquérito policial para que a dinâmica do crime e a motivação sejam esclarecidos”, disse o delegado Ericson Abufares, plantonista da Central de Flagrantes.

A Polícia Civil trata o caso como feminicídio seguido de suicídio. A arma do crime foi apreendida e as circunstâncias do crime serão apuradas.