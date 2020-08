Mãe de Eliza Samúdio: “Justiça dá tudo a Bruno, e cadê o corpo da minha filha?”

Reprodução/Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente

ÁRIES

Respire fundo para focar a atenção no momento presente e deixar de lado a ansiedade. Marte desafia Plutão: cuidado com as disputas, a agressividade e a pressa. A Lua segue em Touro e desafia Mercúrio: é melhor cultivar flexibilidade, dedicar-se aos assuntos que já estavam em andamento e já conhece bem. A preferência vai para produtos e serviços que oferecem durabilidade e garantia. O período deve ser de mais prudência, contenção, estratégias e maturidade. Vale reservar tempo para o conforto também!

TOURO

É tempo de desacelerar e simplificar o que for possível, com a Lua em seu signo. Vale fazer algo do seu agrado, mas cuidado pra não exagerar na carência. É bom não esperar muito dos encontros, pois Marte desafia Plutão. Comportamentos doentios nos relacionamentos ficam mais evidentes para que sejam transformados. Vênus segue em Câncer, favorecendo os prazeres em casa, a decoração, as arrumações para que tudo fique mais acolhedor. Cuide de si mesmo e das emoções. Convém eliminar o que não deseja mais para sua vida.

GÊMEOS

A semana é de fechamento e finalização. A Lua segue no pacífico Touro: bom período para concluir assuntos, cultivar inspiração e compreensão, reduzir o ritmo das atividades e se recolher. Evite forçar situações, procure aceitar as coisas como são, sem grandes expectativas. É importante averiguar informações, checar a veracidade das notícias com mais discernimento, pesquisar mais antes de concluir negociações. Lua e Urano desafiam Mercúrio, busque atividades e terapias tranquilizantes para conter a inquietação mental.

CÂNCER

Hoje a Lua encontra Urano e desafia Mercúrio, alterações na agenda podem ocorrer. Esteja flexível, sem exagerar nas cobranças. Vale promover alterações e correções para que tudo funcione melhor. A Lua segue em Touro, aproveite para finalizar tarefas com calma, sem pressa. Procure abrir espaço para coisas que trazem prazer, demonstrar seu carinho e retribuir demonstrações de afeto. Vênus segue em seu signo, você pode encaminhar assuntos e pendências com mais sensibilidade.

LEÃO

A Lua segue em Touro, é importante valorizar a beleza, o prazer e o conforto. Mas tudo isso deve ser equilibrado com o desenvolvimento da maturidade, da responsabilidade, do empenho. Marte e Plutão pedem atenção para disputas de poder. Prefira voltar a atenção para si mesmo, ao invés de tentar mudar ou controlar o outro. Planejamentos e estratégias pedem mais critério e praticidade. Aproveite para administrar melhor o tempo estabelecendo prioridades e reservando espaço para o descanso.

VIRGEM

Etapa para ideal para reunir forças, enquanto finaliza tarefas e pendências. A Lua segue em Touro, reflita sobre o que pode mudar em sua vida para evoluir e crescer. É tempo de conclusões e mais recolhimento, respeite seus limites energéticos. É bom também cultivar mais independência, dar espaço para si mesmo e os outros, sem tanto controle ou cobranças. Procure eliminar o que não deseja mais para sua vida e criar espaço para as novidades que começarão a chegar após o seu aniversário.

LIBRA

É tempo de mais intimidade e recolhimento, no pique da Lua em Touro e Vênus em Câncer. Aproveite para desacelerar. Marte desafia Júpiter e Plutão: cuidado com o exagero nas expectativas, procure pegar mais leve na carência e na insatisfação. Melhor descansar, passar mais tempo em casa. O conforto, o aconchego do lar, uma boa refeição e os prazeres simples que a vida oferece ganham especial sabor. Os assuntos mais complicados pedem um tempo maior para serem esclarecidos.

ESCORPIÃO

O ritmo agora deve ser mais lento. A Lua segue em Touro, favorecendo a mansidão, o conforto e o recolhimento. Procure desligar-se um pouco do burburinho, relaxar e cultivar pensamentos otimistas. Marte desafia Plutão, é preciso muito cuidado com disputas, que pode se tornar agressivas e fugir do controle. Momentos de meditação, tranquilidade e interiorização são muito bem vindos. O ritmo agora deve ser mais lento, para que possa se aprofundar nas questões mais complicadas e solucioná-las.

SAGITÁRIO

É tempo de manter os pés no chão, evitar desperdícios, honrar os compromissos. O crescimento só acontece se houver estrutura, planejamento, organização, dedicação e empenho. A Lua segue em Touro, enquanto Marte desafia Júpiter e Plutão: não é um bom período para grandes expectativas, muito menos para confrontos. Melhor ganhar tempo para refletir, pesquisar e ponderar. Você pode afastar a insatisfação com atividades mais introspectivas, de cunho artístico, criativo e/ou espiritual.

CAPRICÓRNIO

Você pode finalizar pendências, mas procure reservar tempo também para cuidar de si mesmo. A Lua segue em Touro, os prazeres podem ser combinados com a praticidade. É importante deixar de lado as disputas de poder para investir em si mesmo. Tudo o que não serve mais, está em desuso ou já não condiz com seu crescimento pode e deve ser deixado para trás. Bom período para organizações, limpezas e desintoxicação. É tempo de movimentar energias estagnadas e deixar para trás o que o incomoda.

AQUÁRIO

Novas inspirações e ideias podem surgir em momentos de relaxamento e harmonização. A Lua segue em Touro: procure decidir e resolver os assuntos que já estão em curso. Você pode encaminhar o que for possível, mas é importante também reservar momentos para se recolher, cultivar receptividade, descansar mais, reservar momentos para relaxamento e harmonização. No fim da tarde a Lua encontra Urano, imprevistos e alterações na agenda podem ocorrer. Mantenha-se aberto, criativo e flexível.

PEIXES

A Lua segue em Touro, aproveite para conectar-se com seus dons e com seus mais altos ideais. Mas cuidado para não exagerar nos gastos e nas expectativas. Prefira a segurança e a simplicidade. Com Vênus em Câncer, o período é excelente para cuidar da casa, das relações de afeto, em tudo o que pode tornar os momentos de intimidade mais prazerosos e acolhedores. Recolhimento, sensibilidade, inspiração e introspecção ganham destaque. Você pode colorir a vida com arte, cultura, magia, beleza e prazer.