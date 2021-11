Mãe de copiloto de avião que caiu entre Rio e SP posta vídeo acompanhando buscas

Reprodução: Redes Sociais Corpo de Bombeiros em busca pelo avião bimotor

Ana Regina, a mãe do copiloto José Porfírio de Brito Júnior, de 20 anos, acompanha as buscas pelo filho na região de Trindade, município de Paraty, no Rio de Janeiro. Ela compartilhou nas redes sociais, um vídeo numa embarcação na tentativa de localizar o avião bimotor que desapareceu com três pessoas a bordo entre Paraty e Ubatuba. Após perder o contato com filho na noite de quarta-feira, ela procurou as autoridades e seguiu para o local, onde alugou um barco na tentativa de encontrar o rapaz.

“Meu filho continua desaparecido. Orem para que Deus Lhe de forças para suportar até o resgate chegar nele. Deus de Milagre”, escreveu na publicação.

Nesta quinta-feira, pescadores relataram ao Corpo de Bombeiros de São Paulo terem visto uma aeronave sobrevoando em baixa altitude, na noite de quarta-feira, em direção a Serra Negra no acesso para Paraty.Segundo os bombeiros, até o momento, os ocupantes não foram localizados. Três pessoas estavam na aeronave entre elas o copiloto José Porfírio de Brito Júnior, de 20 anos. As outras duas ainda não foram identificadas.

A Família, amigos e a namorada do copiloto estão compartilhando na internet mensagens pedindo por notícias do piloto que está desaparecido desde às 21h de quarta-feira. A postagem nas redes sociais informa que a aeronave, de prefixo PP-WRS, com três pessoas, precisou realizar um pouso de emergência sobre a água na região entre Paraty, no Rio, Ubatuba em São Paulo.