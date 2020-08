Mãe de Cauan teve 10% do pulmão comprometido; estado do cantor é grave

Reprodução/Instagram Cantor Cauan está em 60% a 65% do pulmão impactado devido Covid-19





Neste sábado (22), um comunicado foi publicado na conta oficial da dupla sertaneja Cleber e Cauan atualizando o estado de saúde de Cauan , que teve a Covid-19 e esté em estado grave, e dos pais do cantor, que testaram positivo para a doença . A mãe do cantor, Shirlei Máximo, teve 10% de seu pulmão comprometido.





Os três estão internados no mesmo hospital em Goiânia. Cauan segue em estado grave e respira por aparelhos. O cantor deve fazer uma nova tomografia amanhã. O irmão do cantor afirmou ao programa ‘Encontro’ na última semana que 60% a 65% de seu pulmão foi impactado pelo novo coronavírus .

A mãe e o pai de Cauan, João Luiz, estão internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Além do impacto nos pulmões, a mãe de Cauan teve também outra complicação chamada Tromboembolismo Pulmonar (TEP), que pode ser causada pela Covid-19 em alguns casos. “Ela encontra-se estável e respirando sem necessidade de oxigênio”, afirma o comunicado.





Ainda segundo as informações, o pai de Cauan também apresentou boa evolução. No entanto, ele está em oxigenoterapia 24 horas por dia. De acordo com seus exames, não houve alterações preocupantes.