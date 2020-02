Mãe de 4 filhos faz relato sincero sobre vida sexual depois da maternidade

É claro que ter um filho é uma experiência engrandecedora. Porém, também conta com uma série de dificuldades, muitas vezes esquecidas. Por isso, a blogueira australiana Jessica Hoods resolveu fazer um relato bem sincero sobre sua vida sexual depois da maternidade .

Através de um post do Facebook, Jessica, de 31 anos, registrou como os hábitos dela e do marido Karl em relação ao sexo mudaram depois dos filhos.

“Lembra quando você conheceu seu marido? Saíam faíscas e a tensão sexual era maior do que vocês dois poderiam aguentar”, comentou. Ela disse que nessa época, as pessoas costumam ficar mais juntas e peladas do que em seus celulares.

Mas depois que aparecem as “duas linhas” de expressão no rosto, segundo Jessica, tudo muda. Toda a luxúria simplesmente começa a desaparecer. “Você começa a ser aquela mulher que acha que o pênis do marido vai furar os olhos do bebê”.

De acordo com ela, dentro do quarto não é diferente. Com crianças pequenas em casa, ela falou que acaba sentando numa rosquinha ao invés de comê-la. Mesmo depois de esperar a marca das seis semanas passar, não importa, pois está tão cansada que não consegue fazer nada com seu marido.

Ainda sobre isso, Jessica afirmou: “Quando chegar um bom momento para o sexo, você tende a não se importar muito, já que não dorme desde antes da concepção e seus peitos estão vazando e inchados.”

Apesar das dificuldades, ela confessou que eventualmente, casais como ela e seu marido ainda fazem sexo, ainda que geralmente seja com o objetivo de “procriar”. Se a família já está completa, vem aquele “vislumbre de esperança” de que um dia a libido volte ao normal.

No seu texto, ela reclamou que a vida familiar gera muita pressão, pois além de mãe, você tem que limpar coisas, trabalhar, correr atrás das crianças… O que faz a vida sexual ter uma pequena janela que fecha às 21h30, quando ela já está muito cansada e precisa dormir.

Até mesmo o sexo de luzes acesas torna-se impossível, segundo ela, pois os peitos caem e a barriga fica flácida após a gravidez. “Você fala mais sobre as crianças e menos sobre vocês mesmos”, contou. “Suas conversas resumem-se a cocô, slime, Frozen 2 e viagens para o centro de recreação são as aventuras do fim de semana”.

Mesmo com tudo isso, Jessica disse que ainda sobra tempo para encontrar alguma paixão, e contou sobre sua experiência: “Geralmente esses momentos acontecem com meu marido encostado na porta do quarto e totalmente vestido, caso as crianças decidam entrar, e ainda assim não é nada espontâneo. Você coloca um Bob Esponja na Netflix e enrola as crianças na esperança de que elas não atrapalhem”.

Ela declarou que esses continuam sendo os melhores cinco minutos da vida. Para ela, mesmo com os impasses da vida sexual depois da maternidade , uma relação trata-se menos de faísca e mais de manter a chama acesa.