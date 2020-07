Mãe de 16 filhos mostra rotina de gasto de R$ 2,5 mil no mercado semanalmente

Ter um filho é algo que realmente pode sair caro, agora imagine multiplicar isso por 16? Essa é a realidade do casal dos Estados Unidos Tiffany e Benji Nelson que tem 16 filhos com idade entre 1 e 22 anos. Essa família compartilha um pouco de sua rotina no canal de YouTube Not Enough Nelsons . Por lá, a matriarca do clã mostra como ela faz para alimentar todas essas bocas.

Reprodução/Instagram Mulher com 16 filhos compartilha um pouco sobre a rotina da família

Tiffany explica que costuma levar os filhos do meio para as compras, já que os adolescentes se entediam fácil e os pequenos acabam colocando o que não deveriam dentro dos carrinhos. Ela também revela que prefere ir a mercados atacados, porque tem vergonha de ir aos normais. “É muito menos constrangedor, porque tudo está aos montes e todo mundo compra muitas coisas”, ela explicou.

Mesmo assim, ela conta no canal de YouTube que costuma ouvir uma certa pergunta. “As pessoas perguntam o tempo todo se vamos dar uma festa”, Tiffany disse. A matriarca, que às vezes precisa encher quatro carrinhos, fala que tem uma estratégia para fazer as compras e conseguir economizar nessa empreitada.

“Eu me planejo de trás para frente, não começo com a lista de compras. Primeiro eu vejo o que tem nos armários e depois penso em quais refeições eu posso fazer com o que já tenho em casa. Dessa forma, eu economizo um pouco de tempo e dinheiro”, a mãe de 16 explicou. Tiffany ainda diz que é muito fácil ficar confusa quando se tem um verdadeiro mercado em casa, por isso ela anota o cardápio da semana em um caderno.

Mesmo com estratégias para economizar dinheiro, a matriarca dos Nelson ainda deixa uma bolada no mercado. A estadunidense revela que costuma gastar semanalmente $ 500 dólares no mercado, o equivalente a R$ 2.500 reais. Ela faz as compras toda semana, caso contrário não teria espaço na cozinha para guardar comida.

São 56 litros de leite que Tiffany, o marido e os filhos consomem a cada 7 dias. Para conseguir economizar mais, ela fala que eles só comem carne algumas vezes por semana e se alimentam com outras fontes de proteína mais baratas nos outros dias, como feijão.