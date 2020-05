Mãe confessa ter matado o filho de 11 anos

Agência Brasil/Rovena Rosa Dados do estado de São Paulo já são piores do que os registrados na Espanha antes de lockdown

Nesta segunda-feira (25), o governador João Doria afirmou que ainda não há previsão de implementação de lockdown no estado por conta da pandemia do Covid-19. Entretanto, números apontam que o atual cenário já é pior do que o registrado na Espanha, um dos países mais atingidos pela doença , antes do início da medida.

Segundo dados da Fundação Seade, o estado de São Paulo tem 187 casos confirmados do novo coronavírus (Sars-Cov-2) e de cerca de 13,9 mortes a cada 100 mil habitantes, valores que ultrapassam os registrados pelas autoridades espanholas e que motivaram a implementação do lockdown: no dia 29 de março, somava 166 casos e 13,76 mortes a cada 100 mil habitantes.

Até o momento, São Paulo tem um total de 83.625 casos confirmados de Covid-19 e 6.220 mortes. Na época do lockdown espanhol, os números apontavam quase 79 mil casos e mais de 6,5 mil mortes. A grande diferença fica por conta dos óbitos diários, que eram muito superiores no país europeu: 838 mortes, em média, ante 184.

Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, a Espanha soma 235.400 casos confirmados e já foi ultrapassada pelo Brasil em valores totais . Além disso, tem registrado cerca de 500 novos casos ao dia, valor que fica bem abaixo da média de 15 mil casos diários brasileiros.

Outro fator que indica tendência de queda e redução da disseminação da doença é o número de mortes diárias. A última segunda-feira representou o décimo dia consecutivo com valor abaixo de 100 (70), o que elevou o total para 26.834. Com a alta dos últimos dias, o Brasil já soma 23.473 e pode ultrapassar os europeus ainda nesta semana, assumindo a quinta posição no ranking dos países com maior letalidade.