Mãe comemora compra de celular pro filho em vídeo e viraliza

Reprodução/TikTok Mãe e filho no TikTok





Uma mãe conseguiu, finalmente, realizar o sonho do seu filho de 14 anos, Paulo Henrique. Em vídeo compartilhado no TikTok, Mary aparece visivelmente emocionada ao ir até uma loja comprar um celular para o garoto, que também cai no choro de emoção.

“Tá vendo esse aqui? É Paulo Henrique. Negócio é o seguinte, ele vai fazer 14 anos e ele sempre me pediu uma coisa… E eu falei: ‘Espera, quando a mamãe puder, a mamãe dá’. Hoje a mamãe pode!’ Aí, eu me emociono porque eu trabalho e ralo muito. E eu peço pra ele: ‘Seja obediente, me ajuda dentro de casa’, e isso ele faz. É danado? É um pouquinho. Quer brincar? Brinca, que é adolescente”.

“Vamos comprar um celular! Comprar um celular pro meu filho, porque ele merece!”, fala, emocionada, recebendo um abraço de Paulo Henrique.

Os internautas ficaram extremamente comovidos com o registro e passaram a oferecer ajuda para a mãe e para o filho. “Sou Designer Gráfico, tenho uma escola virtual. Me procura que vou matricular ele de graça na próxima turma”, disse um. Já outro ofereceu cortes de cabelo de graça para o garoto: “Sou barbeiro e gostaria de oferecer UM ano de corte de cabelo GRÁTIS ao Paulo Henrique”. Outros ainda ofereceram móveis, aulas de francês, livros e produtos de papelaria para a família.