Mãe coloca fogo no próprio filho após sumiço de objeto

Uma mulher de 48 anos colocou fogo no próprio filho, de 18, na noite dessa quarta-feira (24) na Zona Norte de Belo Horizonte. O jovem teve queimaduras de segundo grau e precisou ser internado às pressas. A mulher mostrou arrependimento e alegou ter agido por desespero ao não saber lidar com o envolvimento do filho com o tráfico de drogas. O sumiço de uma caixinha de som teria sido o estopim.

O caso ocorreu por volta das 21h. Mãe e filho, que já possuem uma relação conturbada, iniciaram uma discussão por conta do sumiço do objeto. O jovem afirmou que emprestou a caixinha de som para um amigo na última terça-feira (23) e, desde então, a mãe cobra pelo equipamento de volta. A discussão se intensificou e a mulher alegou às autoridades que ficou desesperada.

Ela afirmou que recebe constantes ameaças do filho e que, inclusive, já foi agredida por ele na frente de outra filha, de 13 anos. Disse ainda que o jovem tem envolvimento com o tráfico de drogas e não sabe o que fazer quanto a isso. Com todo esse histórico, decidiu sair de casa, foi a um posto de combustível e comprou 500 ml de gasolina.

Assim que retornou à residência, no bairro Novo Aarão Reis, jogou a gasolina no jovem e aproveitou o cigarro que estava fumando para atear fogo. O rapaz foi socorrido por vizinhos, que o levaram para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Norte. Por causa da gravidade das queimaduras, precisou ser transferido para o hospital João 23. A mulher foi presa em flagrante e levada para a Deplan (Delegacia de Plantão) 1.