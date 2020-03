Mãe chamada de tóxica choca americanos em reality show de obesidade infantil

arrow-options Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente





ÁRIES



É tempo de finalizar velhos assuntos, ideias, projetos, trabalhos e pensamentos ultrapassados. A vontade é de se libertar de tudo o que o prende. Atenção para a impaciência no horário do almoço, procure colocar-se em movimento para gastar energia. É bom checar a agenda e cultivar flexibilidade, imprevistos ou atrasos podem acontecer. Em pleno final de ciclo, é importante reservar momentos para ficar sozinho e entrar com contato com si mesmo. Sol e Netuno se combinam para favorecer a intuição.

TOURO



A Lua ingressa em Leão e o clima fica mais alegre. Mas durante o dia a Lua se desalinha com Vênus e Urano: vale refletir sobre questões ligadas à carência, aos valores, ao amor e às finanças. Procure cultivar independência e leveza, sem querer controlar as pessoas e situações. Vale também fugir da rotina e fazer algo diferente. Isso pode trazer mais inspiração e boas ideias. Sol e Netuno seguem juntos em Peixes: terapias e atividades artísticas ficam favorecidas pela sensibilidade e pela intuição.

GÊMEOS



Conte com mais inspiração e criatividade para realizar tudo o que se propuser a fazer. A Lua crescente ingressa no festivo Leão, você pode distribuir elogios, contagiar e incentivar as pessoas ao seu redor. Pode também ampliar sua rede de contatos ou angariar colaboradores para o seu projeto. Mas com Mercúrio retrógrado, é importante organizar-se para evitar o acúmulo de tarefas. Continue a controlar desperdícios e excessos. Não é boa hora para grandes gastos ou investimentos arriscados.

CÂNCER



O clima fica mais alegre com o ingresso da Lua crescente em Leão. Vale abrir seu coração, cultivar criatividade e generosidade. Bom período para expressar sentimentos, distribuir sorrisos e oferecer um atendimento personalizado aos clientes. Intuição e inspiração também continuam em evidência com a combinação entre Sol e Netuno. Fique atento aos insights e ideias que podem surgir. Mas no horário de almoço é bom controlar a inquietação. Imprevistos entram em pauta, procure cultivar mais leveza e flexibilidade.

LEÃO



Período criativo, boas ideias em pauta. Sol e Netuno continuar indicando mais inspiração, ativando a vontade de sonhar. Esteja atento para coincidências mágicas! A Lua segue agora em seu signo, você pode ficar mais sensível. Aproveite para expressar-se com amor, cultivar dons e talentos, conectar-se com o coração. Aproveite também para se divertir, cultivar alegria. Vale deixar para trás situações limitantes, condicionamentos e regras obsoletas, em nome de algo maior e melhor.

VIRGEM



Conte com criatividade e inspiração você pode encaminhar suas tarefas. Sol e Netuno continuam juntos em Peixes, lampejos de intuição estão em pauta. Você pode também buscar uma visão mais abrangente de qualquer situação. Deixe de lado a crítica e a autocrítica, procure relaxar. É bom ouvir música, cantar dançar e se expressar criativamente. Às vezes é bom também dar um tempo para a si mesmo, deixar a imaginação voar, pra que possa voltar à Terra mais inspirado

LIBRA



Elogios, bom humor e generosidade são qualidades que ganham destaque com o ingresso da Lua em Leão. O clima fica mais dinâmico, ideal para iniciativas e movimento. É preciso gastar a energia acumulada, evite ficar parado. Conte com autoconfiança para dar continuidade aos projetos em andamento. Mas na primeira parte do dia a Lua se desalinha com Vênus e Urano: evite compras impulsivas. É importante cultivar responsabilidade e comedimento. Procure observar a carência, cultivar mais flexibilidade e independência.

ESCORPIÃO



A sensibilidade e inspiração estão ativadas, você pode expressar-se de forma mais criativa, sensível e amorosa. A Lua ingressa em Leão, enquanto Sol e Netuno seguem juntos em Peixes: fica mais fácil valorizar seus talentos e suas capacidades, investir em atividades de lazer, que possam promover beleza. É tempo de refinar as emoções, conectar-se com ideias mais elevados, ampliar a fé e a conexão com as dimensões sutis. Procure também relaxar mais e soltar o controle do ego, dando mais espaço para si mesmo e os outros.

SAGITÁRIO



A Lua crescente segue agora em Leão para favorecer o brilho pessoal. Bom período para celebrar a vida, cultivar mais prazer, criatividade, alegria e liberdade. Deixe seu coração falar. Vale buscar novas informações, ouvir diversas opiniões e cultivar suas habilidades comunicativas. Você pode também meditar, fechar os olhos e mentalizar o que deseja atrair para sua vida. A visualização criativa é uma poderosa prática para ativar o poder da mente, para que possa solidificar seus sonhos mais preciosos.

CAPRICÓRNIO



Concentre-se nas transformações que deseja efetivar. Marte, Júpiter, Saturno e Plutão seguem em seu signo para ajud-lo a manter o foco, com esforço contínuo e persistência. Você pode priorizar tarefas e honrar com o que for combinado, para que não se perca diante das muitas possibilidades que se apresentam. Ao mesmo tempo, você pode abrir o coração. Sol e Netuno se combinam para favorecer a as artes e a sensibilidade. Fica mais fácil ampliar a percepção para além das aparências.

AQUÁRIO



É tempo de impulsionar seus objetivos, ao mesmo tempo em que se liberta de tudo o que está velho e atravanca seu caminho. Porém, cuidado com atitudes imprudentes. Durante o dia alterações na agenda podem ocorrer, vale desacelerar, cultivar diplomacia, solar o controle, surfar com avida. Soluções originais e alternativas podem surgir. Sol e Netuno seguem juntos, favorecendo os temas transcendentais. Fique atento aos sonhos, às intuições e aos sinais no caminho, que podem mostrar o caminho correto a seguir.

PEIXES



Período de respostas, compreensões, revelações, conversas profundas e esclarecedoras. Bom para trocar informações, dialogar e interagir com sensibilidade e empatia. Sol e Netuno continuam juntos em seu signo para favorecer a fé, o amor, a compaixão e a sensibilidade. Fique atento, muitas oportunidades para ampliar sua consciência podem surgir. Sonhos podem trazer respostas. Suas antenas estão ligadas, aproveite para perceber quais relações e projetos que valem seu investimento e o que já não faz mais sentido.

