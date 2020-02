Mãe causa polêmica após revelar que usa desinfetante para dar banho na filha

arrow-options Marcelo Dalla O horóscopo do dia traz as previsões dos astros para cada signo e seu ascendente

ÁRIES

A curiosidade continua ampliada com a Lua em Gêmeos e o Sol em Aquário. Esteja aberto para conversar, ouvir, aprender algo novo ou mudar de ponto de vista, caso seja preciso. Leveza e adaptabilidade são as qualidades em destaque. Mas o período da manhã tende a ser mais produtivo, prefira adiantar as tarefas e negociações mais importantes para a primeira parte do dia. Já na parte da tarde, Lua e Netuno indicam queda de energia. Há tendência para falta de concentração e dispersão.

TOURO

Bom período para promover a divulgação de trabalhos, serviços ou produtos. Encontros, conversas e intercâmbios ficam favorecidos com a Lua em Gêmeos. Não é hora de radicalizar as opiniões e sim de esclarecer assuntos com leveza e flexibilidade. A Lua segue em Gêmeos, esteja aberto para dialogar e ouvir, levando em consideração a opinião de parceiros e colaboradores. Mas na parte da tarde há tendência para preguiça. Procure pegar mais leve! Os momentos de introspecção se tornam criativos e produtivos.

GÊMEOS

Cresce a vontade de circular, promover encontros, reuniões e divulgações com a Lua em seu signo. Com bom humor e leveza pode contornar qualquer tensão ou dificuldade. Mas atenção na parte da tarde: a Lua se desentende com Netuno e conversas e acordos ficam dificultados. Cresce a tendência para enganos e confusões. Melhor deixar negociações importantes para o período da manhã. Estabeleça as prioridades, prepare com calma os projetos, lançamentos e divulgações.

CÂNCER

O momento pede intercâmbio e integração, aproveite para conversar, pesquisar e ativar contatos. Com a Lua em Gêmeos a curiosidade é ativada, você pode atualizar informações. Porém, no período da tarde, evite exigir demais de si mesmo ou dos outros. Tarefas exaustivas ficam desfavorecidas pela desarmonia entre Lua e Netuno. Evite emitir opiniões sobre assuntos que não conhece bem, há tendência para enganos. Procure manter-se aberto e receptivo para ouvir opiniões, avaliar ideias e aprender.

LEÃO

Diálogos, leituras, campanhas de divulgação e novas ideias estão em evidência. Com a Lua em Gêmeos e o Sol em Aquário, conte com disposição para dialogar e interagir. A franqueza pode ser temperada com sensibilidade, bom humor, diplomacia e generosidade. A gentileza, a cordialidade, a ética e o equilíbrio nas relações devem ser cultivados. É tempo de alinhar interesses no trabalho e nas parcerias: Vênus segue em harmonia com Saturno para favorecer o comprometimento e a maturidade.

VIRGEM

A liberdade de pensamento está em evidência. Com a Lua em Gêmeos e o Sol em Aquário, a disposição para dialogar e atualizar informações ganha destaque. Novos aprendizados se tornam ainda mais estimulantes. Mas Mercúrio segue em Peixes e a Lua se desentende com Netuno no período da tarde: é preciso mais cuidado ao fazer negociações. Pode haver algum desentendimento ou faltar alguma informação importante. Um pouco mais de foco e atenção é necessário. O período da manhã tem potencial mais produtivo.

LIBRA

Procure abrir o diálogo para perceber as necessidades das pessoas que estão próximas. Aproveite que a Lua está em Gêmeos para expor suas necessidades. É tempo de sair, circular, mostrar-se mais aberto, inspirado, entusiasmado, receptivo e disposto diante da vida. Além disso, Vênus segue em harmonia com Saturno, favorecendo acordos, alianças e projetos em parceria. Aproveite para alinhar interesses. Use e abuse de novas formas de abordagem, é bom deixar para trás o que já está velho e ultrapassado.

ESCORPIÃO

Ideias criativas, inspiradas e originais podem surgir, é bom anotá-las pra que não se percam. Com Mercúrio, Vênus e Netuno seguem em Peixes, as manifestações de afeto ganham em evidência. Abraços, palavras amorosas, trocas de mensagens, atividades recreativas, bate-papos agradáveis e boa música podem apaziguá-lo e nutrir sua alma. Bom momento para inteirar-se das novidades, com a Lua em Gêmeos. Procure olhar para o futuro e criar novas soluções. Mas sem teimosia, aproveite para cultivar flexibilidade!

SAGITÁRIO

Conte com mais movimento e vitalidade: Marte segue em seu signo, vale gastar energia com movimento e iniciativas. Você pode marcar presença, cultivar seus dons diplomáticos e cordiais. Procure observar seu comportamento, para perceber se as reações estão exageradas, ou se as expectativas são ilusórias. Planejamento, maturidade, realismo e determinação são os antídotos. As mudanças podem ser introduzidas aos poucos, com critério e planejamento. Com Júpiter em Capricórnio, continue a estabelecer propósitos com senso prático e maturidade.

CAPRICÓRNIO

É tempo de marcar presença e divulgar seu trabalho. Aproveite para colocar os assuntos em dia e fazer os contatos que há muito está adiando. Você pode encaminhar os novos planos com mais consciência, de forma estratégica. Com a Lua em Gêmeos, todos ficam mais falantes e curiosos. Mas perceba também se suas posturas estão rígidas ou radicais, esteja aberto para outros pontos de vista. A liberdade pode e deve vir junto com a responsabilidade, o respeito à individualidade e à diversidade.

AQUÁRIO

Flexibilidade, curiosidade e capacidade de improviso ganham destaque com a Lua em Gêmeos. Procure se expressar criativamente e deixar a vida fluir, sem forçar demais as situações. Fique atento, muitas situações continuarão vindo à tona para indicar o que deve ser mudado e os novos rumos que deve tomar. É importante refletir sobre o que significa vencer e alcançar o sucesso. Lembre-se que a prosperidade material deve vir junto com a expansão da consciência e a prosperidade espiritual.

PEIXES

A mente está inquieta. Com a Lua em Gêmeos e Mercúrio em seu signo, cresce a vontade de buscar novidades, conversar e interagir. Mil assuntos e providências em pauta, procure manter o foco para não se perder entre tantas possibilidades. No período da tarde Lua e Netuno indicam tendência para confusões e distrações, prefira marcar reuniões e compromissos importantes para o período da tarde. Os assuntos artísticos, espirituais e transcendentais continuam favorecidos. Você merece um tempo só para si.