Mãe busca bebê em creche e encontra filho com o rosto cheio de arranhões

Uma mãe ficou apavorada ao buscar o bebê, de 10 semanas, em uma creche de Melbourne (Austrália), e encontrar vários arranhões no rosto dele. As informações são da rede de TV 9News.

Pelas redes sociais, a mãe do bebê, identificada como Rachel, compartilhou fotos dos ferimentos de Noah e informou que denunciou o caso ao Departamento de Educação da região.

Segundo ela, a direção da creche havia informado que os arranhões foram feitos por outra criança. “Foi uma coisa tão horrível para acontecer com um filho, não podemos aceitar isso”, disse Rachel à 9News.

“Eles explicaram que isso aconteceu acidentalmente, mas simplesmente não podemos aceitar essa explicação. Mais de 20 arranhões no rosto de Noah, como isso pode acontecer acidentalmente?”, acrescentou a mãe do bebê.

Por meio de nota, a creche Only About Children também de manifestou sobre o caso e informou que leva muito a sério a segurança e o bem-estar de todas as crianças e lamentou o ocorrido.

Leia a nota na íntegra:

“A Only About Children leva muito a sério a segurança e o bem-estar de todas as crianças sob nossos cuidados e estamos tristes com o recente incidente entre Noah e outra criança pequena. Tomamos ciência, ao falar com os pais de Noah após o incidente e durante a recuperação, de que Noah deve se recuperar totalmente e continuamos a oferecer cuidados e apoio financeiro desde o incidente.”