Mãe biológica de Josué quer entregar criança para Sarah Poncio

Myllena Costa, mãe biológica de Josué, fez uma live no Instagram neste domingo (30), para dizer que aceitaria entregar a guarda do filho para Sarah Poncio. A influenciadora tentou, sem sucesso, a adoção da criança e teve de devolvê-la em dezembro de 2021 .

Segundo Myllena, Josué não se adaptou com a família biológica e só fala em voltar para a mansão da influenciadora. “Josué nao está se adaptando, só chora, pede para ir pra casa. Aí, eu com todo aquele cuidado, converso, com muita paciência, porque ele só tem 3 aninhos”, começou a mãe.

Ela diz que Josué chegou a ter febre emocional e que, por isso, permite a volta do filho para a família Poncio. “Se fosse para ele voltar de papel passado e tudo mais, eu deixaria. Só que não foi possível. Pelo bem estar dele, porque eu achei que ele se adaptaria aqui, mas ele não está, deixaria, sim, ele voltar. Pela felicidade dele, porque não adianta eu estar feliz e ele não”, completou.

Myllena contou que chegou a conversar com Sarah sobre o estado do garoto. Ela diz que reforçaria as ligações e garantiu que não quer dinheiro algum da família Poncio e que é grata por tudo o que fizeram pelo menino.

“Nunca quis dinheiro deles, só queria um abraço do Josué. Foi tudo um mal-entendido. Sou muito grata ao cuidado que Sarah teve com Josué, por tudo que ela fez por ele. O pai dela, da mesma forma. Eu sempre reforço: ‘Josué, você tem duas mamães’. Sempre mostro os stories da Sarah, os irmãos”, afirmou.

Entenda o caso

No começo de 2020, Sarah e Jonathan Couto anunciaram nas redes sociais que adotaram o pequeno Lorenzo, sobrinho da babá da família Poncio, que segundo ela, vivia em uma situação precária com a família. Durante a adaptação judicial, o casal decidiu mudar o nome da criança para Josué, um dos guerreiros de Israel na Bíblia.

“Quando a Cyntia [babá] falou sobre a situação da criança, Deus tocou o meu coração, e me ofereci para adotá-lo. Toda família está muito feliz com a chegada de Lorenzo. Ele é um anjo enviado para nós”, declarou Sarah Poncio nas redes sociais.

Em setembro de 2020, a mãe biológica da criança pediu para reaver a guarda. Ela alega que não tinha a intenção de doar a criança e teria autorizado apenas uma viagem com a tia, para ela cuidar, não para ser adotado por outra família. Agora a Justiça deu ganho de causa para a mãe biológica, que diz que está psicologicamente abalada pela falta do filho.