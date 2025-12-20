Mãe autorizou marido estuprar a filha “desde que ele não arrumasse outra”

Houve uma época em que o suspeito chegou a levar a adolescente para dormir com outros homens, de acordo com a Polícia Civil.

Uma mulher de 40 anos foi presa pela Polícia Civil do Amazonas por autorizar que o marido estuprasse a própria filha, que hoje tem 17 anos, ao longo de 10 anos. A prisão ocorreu na última quarta-feira (17). A vítima foi direcionada ao Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA) e encontra-se com familiares maternos.

O QUE ACONTECEU?

Segundo a delegada Kássia Evangelista, da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), as investigações tiveram início após uma tia da vítima comparecer à unidade especializada, no dia 15 de novembro deste ano, e denunciar que a adolescente era abusada sexualmente pelo pai desde os 7 anos.

Ao saber da denúncia, o casal fugiu para Maraã, onde se hospedou na casa de familiares do homem, em uma área de difícil acesso na zona rural do município, local em que ele foi capturado, relatou a delegada.

Após a prisão do genitor, a adolescente fez um vídeo relatando que sua mãe autorizava que o agressor mantivesse os abusos sexuais contra ela “desde que ele não arranjasse outra mulher.”

CRIME PRATICADOS POR MAIS PESSOAS

A Polícia Civil investiga, ainda, se há a participação ou o conhecimento da mulher acerca do crime de exploração sexual, uma vez que houve uma época em que o homem chegou a levar a adolescente para dormir com outros homens.

A mulher responderá pelos crimes de estupro de vulnerável e omissão no crime de tortura e segue à disposição da Justiça.

📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS

No Twitter, Facebook e Instagram.

Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!