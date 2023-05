Maduro desembarca em Brasília para reunião com Lula nesta segunda

Reprodução: redes sociais – 28/05/2023 Nicolás Maduro e a esposa desembarcando no Brasil

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro , chegou ao Brasil na noite do último domingo (28) para uma reunião com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta segunda-feira (29).

No Palácio do Planalto, os mandatários irão se encontrar às 10h30 para uma reunião privada. Depois, às 12h30 ocorrerá uma cerimônia para assinatura de acordos bilaterais. No término do evento, Maduro e a esposa, Cilia Flores de Maduro, irão almoçar no Palácio do Itamaraty na companhia de Lula.

“Agradeço a calorosa acolhida com que fomos recebidos em Brasília, capital da República Federativa do Brasil. Nas próximas horas estaremos desenvolvendo uma agenda diplomática que reforce a necessária união dos povos de nosso continente. Estar ciente!”, escreveu o presidente da Venezuela nas redes sociais.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, Lula e Maduro irão debater sobre as embaixadas e consulados, além da designação do Embaixador da Venezuela no Brasil, que ocorreu recentemente.

“Na reunião, os dois mandatários deverão examinar temas prioritários para o adensamento do diálogo em todas as áreas da relação. Nesse sentido, os presidentes tratarão dos resultados da recente missão multidisciplinar à capital venezuelana, organizada pela Agência Brasileira de Cooperação e que contou com representantes de mais de vinte órgãos governamentais brasileiros. Atenção especial será atribuída aos temas fronteiriços, com destaque para a proteção das populações que residem nessa faixa, entre elas os povos Yanomami”, disse o Ministério das Relações Exteriores através de nota.





Cúpula da América do Sul

Nicolás Maduro também irá participar da cúpula da América do Sul, reunião que ocorrerá em Brasília amanhã (30 ) . Os chefes de Estado de Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Suriname, Uruguai e Venezuela confirmaram presença.

O único país ausente deverá ser o Peru. A presidente Dina Boluarte está impedida legalmente de sair do território peruano em razão das leis locais.

