Madonna rebate críticas sobre visual no Grammy: ‘Ageísmo e misoginia’

Madonna usou as redes sociais nesta terça-feira (7) para rebater as críticas sobre a sua aparência no Grammy. A Rainha do Pop fez um desabafo sobre a sua participação na cerimônia ter sido ofuscada pelos comentários sobre o seu rosto inchado.

“Foi uma honra para mim apresentar Kim Petras e Sam Smith no Grammy. Eu queria entregar o último prêmio, que era de “Álbum do Ano”, mas eu achei mais apropriado destacar antes a primeira mulher trans se apresentando no Grammy — um momento importante na História! E, ainda por cima, ganhou um Grammy!”, começou.

“Em vez de focarem no que eu disse em meu discurso, que era sobre agradecer a coragem de artistas como Sam e Kim, muitas pessoas escolheram falar sobre as fotos em close que tiraram de mim com uma lente que distorceria o rosto de qualquer um. Mais uma vez, eu sou pega pelo olhar do ageísmo [preconceito por causa da idade] e da misoginia que permeiam o mundo onde a gente vive. Um mundo que se recusa a celebrar mulheres que passam dos 45 e sente a necessidade de puni-las quando elas continuam obstinadas, trabalhando duro e se aventurando”, continuou Madonna.

Em seguida, a cantora disse que nunca pediu desculpas pelas escolhas que fez ou pela aparência e roupas que vestiu em todos esses anos e que não iria começar a fazer isso agora. “Eu fui diminuída pela mídia desde o início da minha carreira, mas eu vejo isso como um teste e eu fico feliz em fazer o pioneirismo para que outras mulheres que vierem depois de mim possam ter um caminho mais fácil nos próximos anos. Nas palavras de Beyoncé: ‘Você não vai romper minha alma’ [da música ‘Break My Soul’]”.

“Eu aguardo ansiosamente por mais muitos anos de comportamento subversivo, passando dos limites, enfrentando o patriarcado, e o mais importante, aproveitando a minha vida. Curvem-se, v*dias! [do hit Bow ‘Down /I Been On’, também de Beyoncé]”, finalizou.





