Madonna fuma bong, fica animada, beija namorado e lambe o chão

Madonna, de 62 anos, está bem soltinha em suas redes sociais. Em vídeos e fotos publicadas no Instagram, a cantora apareceu fumando um bong – geralmente utilizado para uso de maconha – ao lado do namorado, Ahlamalik, de 26 anos.

Dançando a nova música de Travis Scott e Baby Keem, “Durag Activity”, após usar o bong, Rainha do Pop surgiu lambendo o chão e aos beijos com o namorado. “Ela precisa de um gosto”, escreveu a artista na legenda do vídeo. Veja no final da matéria.

Esta não é a primeira vez que Madonna gera mistério envolvendo o uso de drogas. Em maio, ela polemizou ao usar um cigarro suspeito em uma gravação. No novo clipe do rapper Snoop Dogg, da música Gang Signs, a cantora, que faz uma participação especial no vídeo, aparece rapidamente tragando um baseado.