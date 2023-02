Madonna chama atenção no Grammy por alterações estéticas

Divulgação Madonna apareceu assim no Grammy, no domingo (5)

Madonna, mais uma vez, chamou a atenção por seus procedimentos estéticos. A cantora apareceu com o rosto “inchado” na cerimônia do Grammy Awards, realizada na noite de domingo (5), em Los Angeles. A médica Fernanda Nichelle, que atua exclusivamente na área estética e está à frente da clínica que leva seu nome, analisa o que pode ter ocorrido com a celebridade.

Entre no canal do iG Delas no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre beleza, moda, comportamento, sexo e muito mais!

Segundo Fernanda, estudos científicos afirmam que o padrão atual de beleza facial feminina identifica características similares em algumas faces consideradas mundialmente belas. “Identificamos rostos que apesar de muito diferentes reúnem as mesmas características, como lábios carnudos, maçãs do rosto projetadas, sobrancelhas bem posicionadas, tudo blindado por uma pele que não permite nenhuma sombra fora do `lugar`”.

Entretanto, uma busca muito específica por essa beleza, para não dizer mais exagerada, tem sido assunto em consultórios médicos e redes sociais. “Em meio a preenchimentos, peelings e “laser das celebridades” lançados diariamente pela indústria da beleza e ao apelo da mídia, não é incomum haver dúvidas acerca do que fazer com o nosso próprio rosto”, diz a médica.

Faces com características muito parecidas e replicadas. “Para mim, como profissional que atuo há muitos anos exclusivamente nesta área, fica muito claro o exagero de procedimentos com resultados muitas vezes inestéticos e pouco naturais. Percebe-se uma técnica ao exagero de volume na face. Volumerizadores (preenchimento) faciais usados visando um resultado rapidamente perceptível aos olhos. Infelizmente, hoje, o exagero, a falta de senso estético estão na moda. No meu ponto de vista, se percebemos que foi feito, não está bem feito”, analisa.

Em tempos de muitos profissionais das mais diversas formações que se autointitulam “especialistas” na área, com fotos arrebatadoras de antes/depois na sua timeline, e promessas de faces transformadas em busca de juventude e beleza, distinguem-se profissionais que vislumbram um outro método de abordagem profissional…Um efeito natural nos resultados.

Acompanhe também perfil geral do Portal iG no Telegram !

“Eu acredito e pratico uma Medicina da Beleza baseada na naturalidade dos resultados. Na melhora evidente, porém sutil. A linha que divide o “belo” do “estranho” é muito tênue e cabe ao Médico, conhecedor da ciência e – para trabalhar nesta área – admirador da arte, saber até onde pode atuar. E principalmente, saber fazer seu paciente entender isto”, diz.

Fonte: IG Mulher