Madonna assume namoro com rapaz mais novo e casamento é visto como possibilidade

Madonna está de namorado novo! Aos 61 anos de idade a eterna Rainha do Pop assumiu o relacionamento com o dançarino Ahlamalik Williams, de 25 anos. Os pais do rapaz concederam uma entrevista ao Ther Mirror recentemente, na qual revelaram alguns detalhes do romance do filho.

Madonna

De início, Laurie, 55 anos, e Drue, 59 anos, pais do dançarino falaram sobre como foi conhecer a cantora. ” Madonna falou sobre o quanto se preocupa com nosso filho. Ela disse que ele é inteligente e muito talentoso”, explicou Drue, que continuou. “Ela nos falou que está apaixonada por ele e que nós não temos que nos preocupar e que ela irá tomar conta dele”.

O pai do rapaz ainda falou sobre a disparidade de idade do casal. “Nós sabemos que há uma grande diferença entre eles – 36 anos. Ela é dois anos mais velha do que eu. Mas eu falei para o meu filho que o amor não tem uma extensão de idade quando se é um adulto consentindo”.

De acordo com o The Mirror , a cantora e Ahlamalik Williams se conheceram há cinco anos, desde então o rapaz já trabalhou em diversas turnês da artista, incluindo na mais recente Madame X.

Madonna e Alahmalik

A mãe do dançarino ainda revelou que o casal já está fazendo planos para o futuro. “Acredito que Madonna ficará com ele por causa do talento que ele tem. Além de dançarino, ele também é um compositor”, pontuou, ela que relembrou: “Nos conhecemos após um show (em setembro) e foi incrível. A primeira coisa que ela falou para mim foi, ‘ele não é fantástico?’ Nunca se sabe, talvez eles se casem”.