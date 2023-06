Macron recebe cacique Raoni antes de Cúpula que terá presença de Lula

Reprodução/Twitter 04.06.2023 Emmanuel Macron e cacique Raoni em Paris

O presidente da França, Emmanuel Macron, se encontrou neste domingo (4) com o cacique Raoni, de 93 anos, ativista da luta pela defesa da Amazônia e dos povos indígenas.

A visita antecede a “Cúpula por um Novo Pacto Financeiro Global”, ou reunião sobre economia verde, como vem sendo chamada, que ocorrerá na capital francesa em 22 e 23 de junho, e que contará com a presença do presidente Lula.

O evento abordará uma reforma dos bancos multilaterais de desenvolvimento e o financiamento das “tecnologias verdes”, pautadas pela sustentabilidade, baixa emissão de carbono e redução dos impactos sobre o meio ambiente.

Na publicação com o cacique, Macron escreveu que o trabalho de Raoni é “preservar as florestas tropicais e garantir o respeito aos direitos dos povos indígenas”.

“Esse é o trabalho da sua vida, sua luta pela humanidade”, disse o presidente francês se referindo ao líder indígena da etnia caiapó. “Estamos atentos ao que nos diz Cacique Raoni, a 18 dias da Cúpula de Paris para um Novo Pacto Financeiro Global que o mundo precisa”.

Préserver les forêts tropicales, faire respecter les droits des peuples autochtones, c’est toute sa vie, son combat pour l’Humanité. À l’écoute du Cacique Raoni, 18 jours avant le Sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial dont le monde a besoin. pic.twitter.com/2PZflouSQV — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 4, 2023

Na confirmação de sua presença no evento, Lula escreveu nas redes sociais que “o Brasil tem se reintegrado ao mundo, dialogando e construindo parcerias, em buscas de melhores oportunidades para nosso país, e um mundo com mais cooperação e desenvolvimento sustentável”.

“Obrigado pelo convite, amigo”, finalizou o presidente brasileiro marcando o chefe de Estado francês na postagem.

Fonte: Internacional