Macacos famintos atacam pessoas na Tailândia após queda no turismo; veja

Reprodução Brigas entre os animais aumentaram pela escassez de comida nas ruas da Tailândia





Milhares de macacos ocupam a cidade de Lopburi na Tailândia e desde a queda no turismo, por conta do novo coronavírus (Sars-cov-2), os animais têm atacado pessoas nas ruas.





A cidade é conhecida pela atração local “templo dos macacos”, onde vivem quase 6 mil animais acostumados a se alimentarem de carangueijos, porém, depois da crise da covid-19 duas gangues de animais ocuparam as ruas da cidade e disputam espaço atacando os cidadãos em busca de comida.

Uma veterianaria do governo tailandês declarou ao New York Post que “os animais estavam acostumados a receber alimentos dos turistas e a cidade não oferece espaço para que eles encontrem sozinhos. Com o desaparecimento dos turistas eles se tornaram mais agressivos , chegando a lutar com humanos por comida”.