Macaco usa colher para beber leite de coco em tigela; veja o vídeo

Consumir regularmente drogas classe A, como heroína, cocaína ou metanfetamina, pode causar cegueira , alerta um novo estudo publicado no periódico BMJ Military Health. Pesquisadores da Southern Illinois University Carbondale examinaram os efeitos do uso desses entorpecentes em militares dos EUA, nos quais a falta de visão é mais comum do que entre civis.





No estudo, a equipe comparou fatores dietéticos, de estilo de vida e uso de drogas em 106 militares ou ex-soldados e 1.572 civis. Os resultados revelaram que os militares eram significativamente mais propensos a usar drogas do que os civis e a relatar cegueira parcial ou total.

Os militares também eram mais suscetíveis a ter outros fatores de risco ligados à perda de visão, incluindo positividade para HIV, hipertensão, mais anos de tabagismo e níveis mais baixos de atividade física.

Mas os pesquisadores destacam algumas limitações do estudo, incluindo poucas informações sobre o momento do uso de drogas e a causa da perda de visão. Liderados por Justin McDaniel, escreveram que, “no entanto, dada a política de tolerância zero ao uso de drogas nas forças armadas, é provável que nossa amostra militar fosse composta inteiramente por veteranos.”

“Este estudo indica que a perda de visão autorreferida entre militares ou veteranos é mais prevalente do que entre civis sem experiência militar, e a perda de visão autorreferida em militares ou veteranos pode estar associada ao uso de drogas ilícitas severas ou prolongadas, como como heroína, metanfetamina ou cocaína”, acrescentam.

Segundo os cientistas, a prevalência relativamente alta do uso de drogas ilícitas graves entre militares ou veteranos em comparação com os civis, e os impactos de longo prazo sobre os olhos, provoca a necessidade de se ter programas de saúde médica e comportamenta l voltados a esse público.