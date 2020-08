Macaco é flagrado roubando mercado em Singapura; assista

Pixabay Vídeo do “roubo” foi postado no Facebook.

Os clientes de um supermercado em Singapura presenciaram um episódio curioso. Isso porque um macaco invadiu o estabelecimento, roubou um pacote de pão e fugiu do local. O caso aconteceu no último sábado (1).

Um vídeo do episódio foi postado no Facebook. Nele, é possível ver o momento que o macaco entra no supermercado, pega o saco de pão e sai correndo para uma área verde do lado de fora da loja. Confira o vídeo:

Segundo o jornal Daily Star, um funcionário do estabelecimento disse que episódios semelhantes envolvendo macacos já aconteceram algumas vezes. O trabalhador diz ainda que, no começo de 2020, o supermercado acionou a Associação de Pesquisa em Cuidados com Animais, que resolveu o problema de forma parcial. Entretanto, aparentemente, os macacos voltaram.