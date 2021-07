Macacão: como usar este item obrigatório no figurino das fashionistas

Reprodução Ludmilla, Iza e Kylie Jenner

O macacão está em alta. A peça é presença obrigatória no guarda-roupa das fashionistas, como Iza, Kylie Jenner e Ludmilla. Não é pra menos: macacão é uma solução muito estilosa e prática: vestiu, está pronto! A peça é atemporal e um verdadeiro go-to da moda, reunindo muito conforto e atitude para a composição.

O modelo está voltando a fazer muito sucesso no street wear e também em looks sofisticados. Rita Heroína, consultora de imagem e estilo conta que a peça fica incrível em todos os seus modos de apresentação. Em uma combinação street, ela sugere apostar na sarja com detalhes utilitários.

São muitos modelos e variações incríveis da peça que podem ser usadas nos mais diversos modelos. Se o evento é um casamento ou algo mais elegante, macacão de linho e viscose casam perfeitamente com a ocasião. Se é uma baladinha norturna, o veludo se encarrega do charme.

Os macacões no tecido de algodão e em couro falso também são muito procurados. Para quem é fã de roupas mais justas, as peças com elastano modelam o corpo e pedem uma sobreposição mais larguinha. “Camisa branca, cacharel e camiseta básica são algumas das peças que ficam legais para usar por cima”.

Quentinho e confortável? Vai de macacão! A consultora dá a dica de usar jaquetas de couro, camurça e veludo por cima da peça durante os dias frios. No verão, as jaquetas jeans e de linho fazem sucesso e deixam o look leve. Os recortes da peça também são diversos e é possível encontrar desde um macacão mais simples, pantacourt, estampados e mais trabalhados, como decotados e com brilhos.

Acessórios sim, por favor!

Como a maioria das peças são básicas, vale muito se jogar nos acessórios para dar um charme na composição. “Dupla de pulseiras iguais. Pode-se usar no mesmo pulso ou separadas. Argolas grandes, choker e colares curtos também ficam ótimos com o macacão”, diz.

Em macacões muito estampados, você pode dispensar os acessórios caso preferir ou também optar por brincos, anéis e colares mais minimalistas e não tão chamativos. Em peças mais sofisticadas, o cinto pode ser um aliado.

Na hora de escolher o calçado, evite as botas “over the knee”. “Não é muito democrática quando falamos de compor com o macacão. A não ser que seja um macaquinho, aí segura bem”, diz a consultora. Aposte nos tênis mais casuais, com plataformas e mais estilosos. As sandálias e saltos finos também ficam lindas com a peça.