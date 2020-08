Maçã x Pera: Apple tenta impedir aplicativo de usar imagem de fruta; entenda

Reprodução Prepear utiliza uma pera em sua logotipo





A Apple entrou com uma ação legal contra a Prepear, um aplicativo com serviço de planejamento de refeições e encontro de novas receitas. O motivo? O logo em formato de pera. Segundo os fundadores da empresa, a gigante dos smartphones pede uma troca do logotipo.

“A Apple se opôs ao pedido de marca para nossa empresa, Prepear, exigindo que mudássemos nosso logotipo obviamente em forma de pera, usado para representar nossa marca no negócio de gerenciamento de receitas e planejamento de refeições”, afirmaram os proprietários da empresa.

Ainda segundo eles, um dos cinco funcionários da Prepear foi demitido por conta dos “muitos milhares de dólares” que esse processo já custou. Apesar disso, a empresa diz que sente uma “obrigação moral” de se posicionar contra a “ação legal agressiva da Apple”.

A Prepear ainda aponta que a Apple “se opôs a dezenas de outros pedidos de marcas registradas apresentadas por pequenas empresas com logotipos relacionados a frutas”, e que muitos desses acabam sendo alterados ou até abandonados.

“Estamos nos defendendo não apenas para manter nosso logotipo, mas para enviar uma mensagem às grandes empresas de tecnologia de que intimidar as pequenas empresas tem consequências”, finalizou a companhia.

A empresa lançou uma petição online para “acabar com a oposição agressiva da Apple às empresas com logotipos de fruta”. Até o momento em que esse texto foi escrito, quase 30 mil pessoas tinham assinado. A meta é de 35 mil assinaturas. O Prepear está disponível gratuitamente para iOS e Android .