Maca peruana emagrece? É afrodisíaca? Saiba tudo sobre o superalimento

ÁRIES

É tempo ousar, de promover mudanças com uma disposição otimista. De eliminar o que não deseja mais manter, criando espaço para novos acontecimentos. Nesta noite acontece a Lua cheia em Leão, muitas situações chegam ao clímax. Este pode ser um momento de virada para novas oportunidades. Fique atento às ideias e aos insights criativos que podem surgir. É tempo de perceber o que é realmente precioso para si, de investir em sua rede de contatos para promover o avanço de seus projetos.

TOURO

A Lua cheia em Leão chega nesta noite, você pode de ousar e confiar em seu coração. É tempo de quebrar com velhos padrões e atualizar-se. Vale colocar-se em movimento, fazer algo produtivo e criativo. Vale também sair da toca, programar algo diferente para fazer, circular, conversar e interagir com o mundo. Vênus segue em Áries, favorecendo movimento, iniciativas e uma atitude mais confiante. Conte com boas oportunidades para trabalhos em colaboração, principalmente com o sexo oposto.

GÊMEOS

Vale buscar novas informações, ouvir diversas opiniões e cultivar suas habilidades comunicativas. A expressão criativa e artística ganha evidência com a Lua cheia em Leão . Aproveite fechar os olhos e mentalizar o que deseja atrair para sua vida. A visualização criativa é uma poderosa prática para ativar o poder da mente, para que possa solidificar seus sonhos mais preciosos. Mercúrio segue sonhador em Peixes, favorecendo a comunicação sensível. Busque a companhia de pessoas queridas, aproveite para abrir o coração.

CÂNCER

Procure diminuir os compromissos, deixar espaço para ajustes, correções, manobras, mudanças. A noite chega com a Lua cheia em Leão, indicando um período de emoções intensas e transbordantes. Melhor mesmo é cultivar autonomia e gastar energia com lazer. O Sol continua em Aquário, favorecendo renovações, mudanças e inovações. Tudo o que tiver sabor de novidade e originalidade está favorecido. Aproveite também para falar com quem for preciso, promover divulgações com mais sociabilidade.

LEÃO

Período criativo, boas surpresas em pauta. A Lua cheia acontece em seu signo, enquanto o Sol segue em Aquário: é tempo de cultivar ideais vanguardistas, revolucionários e humanitários. Ao mesmo tempo, expressar dons e talentos com o coração, com paixão. Acender o fogo interior e amar, particularmente a si mesmo, a fim de renovar suas energias. Aproveite para divertir-se, cultivar alegria. Vale também deixar para trás situações limitantes, condicionamentos e regras obsoletas, em nome de algo maior e melhor.

VIRGEM

Deixe de lado a crítica e a autocrítica, procure relaxar. É bom ouvir música, cantar dançar e se expressar criativamente. Às vezes é preciso dar um tempo para a si mesmo, deixar a imaginação voar, pra que possa voltar à Terra mais inspirado. Hoje é dia de Lua cheia, não é bom ficar atolado em compromissos. Mercúrio segue em Peixes favorecendo atividades artísticas e inspiradas. Os encontros informais podem trazer novas ideias e oportunidades. Aproveite para passar mais tempo junto a quem ama.

LIBRA

Muitas situações chegam ao ápice. Com a Lua cheia em Leão, a luz da consciência solar o ajuda a compreender, decifrar, integrar e transformar velhos padrões emocionais para que possa seguir em frente com mais confiança. Fica mais fácil deixar para trás velhos pensamentos e contratos, velhas ideias, crenças e intenções. Assim pode seguir mais livre. Vale também dedicar mais atenção aos cuidados com o corpo, gastar energia, programar passeios ao ar livre ou junto à natureza.

ESCORPIÃO

Período de libertações. Você pode agora abrir espaço em sua vida para novos acontecimentos, com mais independência e autonomia. Com a Lua cheia, as emoções transbordam, cresce sua sensibilidade. Cresce também a vontade de ousar, a preferência vai para situações, temas e pessoas originais. Aproveite para expandir seu círculo de amizades, atualizar informações, conectar-se com as novas correntes de pensamento. Marte segue em Sagitário e Vênus segue em Áries, não é hora de ficar parado. É hora de sair, circular e interagir.

SAGITÁRIO

Com Júpiter em Capricórnio, é importante não se deixar levar pelo entusiasmo exagerado e pouco realista. Seus maiores objetivos podem planejados com critério, trabalhados com determinação. O crescimento pode e deve ocorrer de forma ordenada para que não se perca energia. Júpiter combina forças com Netuno, prometendo inspiração de sobra. Aproveite para alimentar sua fé, cultivar boas intenções, ideias originais e, ao mesmo tempo, consistentes. Atividades artísticas e culturais ganham destaque.

CAPRICÓRNIO

A Lua cheia em Leão pode inspirar mais confiança em seu potencial criativo. A vontade de ousar, crescer e inovar ganha destaque. O Sol segue em Aquário, inspirando sonhos visionários e ideias vanguardistas. Você pode deixar para trás o passado e acreditar que tempos melhores virão. Basta valorizar seus dons e talentos, alimentar a criatividade e a conexão com os propósitos do coração. Quais as atividades que lhe trazem real contentamento? Você é capaz de realizar seu trabalho com prazer e alegria?

AQUÁRIO

O foco das atenções está sobre você, procure ser aquele que apresenta soluções com ideias criativas e ao mesmo tempo bem estruturadas. Com a Lua cheia no signo oposto, você vive o ápice de muitas situações e colhe os frutos do que semeou nos últimos tempos. Cresce a inquietação, a vontade de romper com tudo o que tolhe o seu crescimento. Este pode ser um período de mudanças e renovações. Esteja aberto para revolucionar sua vida. Aproveite também para expandir sua rede de contatos.

PEIXES

Continue a diminuir o ritmo, dar tempo para si mesmo e os outros. Com a Lua cheia e o eclipse lunar, evitar acumular compromissos. É bom manter-se flexível para mudanças e alterações em seus planos. Elas chegam para trazer melhores oportunidades no futuro. Continue conectado com sua intuição, atento aos sonhos e aos sinais que podem trazer pistas e respostas. Após seu aniversário estará pronto para trabalhar, transformar suas visões espirituais e criativas em algo prático, concreto e real.