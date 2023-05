MAÇÃ/CEPEA: Classificadores estão retendo gala no estoque; preços sobem

Cepea, 23/05/2023 – Os preços da maçã gala registraram leve alta de 4% na semana passada nas regiões classificadoras, de acordo com dados do Hortifruti/Cepea. Esse cenário foi atribuído à disponibilidade controlada da variedade, já que os classificadores estão retendo frutas para ofertá-las até o final deste ano. Destaca-se, ainda, que comparativamente com a fuji, a gala ainda está apresentando boa procura, especialmente para as graúdas. A expectativa para os próximos dias é que o controle da oferta de gala pelos classificadores continue garantindo estabilidade ou melhores preços, a depender da demanda, que deve ser influenciada pelo período de fim de mês. Fonte: Cepea/Hortifruti (www.hfbrasil.org.br)

