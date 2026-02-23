Luverdense vence Sport Sinop e garante vaga na final do Mato-grossense 

O Luverdense Esporte Clube protagonizou uma noite de drama e superação neste domingo (22.02) e assegurou sua tão sonhada vaga na final do Campeonato Mato-grossense Martinello Sicredi 2026. Mesmo diante de uma derrota por 2 a 1 para o Sport Sinop no tempo regulamentar, o “Verdão do Norte” mostrou resiliência e venceu a disputa de pênaltis por 4 a 3, para a euforia dos 3.184 torcedores presentes no estádio.

A partida de volta da semifinal foi um verdadeiro teste para os corações luverdenses. Com a vantagem mínima de 1 a 0 construída no jogo de ida, a equipe de Lucas do Rio Verde entrou em campo ciente da pressão. O Sport Sinop não se intimidou e abriu o placar aos 6 minutos do segundo tempo, com um gol de David, igualando o placar agregado em 1 a 1. A resposta do Luverdense veio quase que instantaneamente, com Hitalo empatando aos 7 minutos, trazendo alívio momentâneo à torcida.

No entanto, a emoção estava longe de terminar. Aos 35 minutos do segundo tempo, Fransergio, em cobrança de pênalti, garantiu a vitória do Sport Sinop no tempo normal, fechando o placar em 2 a 1 e levando a decisão para as penalidades máximas, com o placar agregado de 2 a 2.

Na tensa série de cobranças de pênaltis, o Luverdense demonstrou frieza e precisão. Converteu quatro de suas cobranças, contra três do adversário, selando a classificação e reacendendo a chama do tetracampeonato.

Encontro marcado na final: Luverdense x Mixto

Agora, o Luverdense tem um encontro marcado com a história ao enfrentar o Mixto na grande final do estadual. A primeira partida da decisão está agendada para o domingo, 1º de março, às 17h, no Estádio Eurico Gaspar Dutra, em Cuiabá. O confronto decisivo que definirá o campeão será no dia 8 de março, também às 17h, no aconchegante Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, onde o “Verdão do Norte” terá a oportunidade de erguer a taça diante de sua apaixonada torcida.

Este retorno à final, após uma década de ausência, é um marco significativo para o clube, que já ostenta os títulos estaduais de 2009, 2012 e 2016. A busca pelo tetracampeonato em casa representa um feito inédito na rica trajetória do Luverdense, prometendo dias de muita expectativa e celebração para seus adeptos.

Fonte: Esportes