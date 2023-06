Lutadores capixabas conquistam vaga na seleção brasileira de wrestling

Os lutadores capixabas Roger Emerson e Emilly Santos viajam na próxima segunda-feira (26) para integrar a seleção brasileira de wrestling e participar do Camp de Treinamento no município de Cubatão, em São Paulo. Eles conquistaram a vaga com os resultados no Campeonato Brasileiro Interclubes U20 e vão representar o País no Pan-Americano sub-20, em Santiago, no Chile.

Os atletas permanecerão em treinamento com a seleção até a véspera do Campeonato Pan-Americano, que será realizado entre os dias 6 e 9 de julho. Roger Emerson e Emilly Santos disputam no estilo livre, nas categorias 57kg e 53kg, respectivamente.

Roger Emerson, que é contemplado pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), também conquistou uma vaga no Campeonato Mundial Sênior na mesma competição em que garantiu a vaga na seleção. Ele contou sobre os próximos passos e onde pretende chegar com a dedicação.

“O foco principal agora é o Pan-Americano para trazer um bom resultado para o Espírito Santo e para o Brasil e ganhar a vaga direto para o Mundial Sub-20. Vou dar o meu melhor para tentar me sagrar campeão e subir de degrau em degrau para chegar à Olimpíada, no ano que vem”, disse Roger Emerson.

Bolsa Atleta

O programa Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

O edital de 2022 é o maior da história e contempla 191 atletas e paratletas, 40 a mais que no último. O benefício mensal é repassado aos contemplados da seguinte forma: R$ 500 (categoria estudantil), R$ 1.500 (categoria nacional), R$ 2 mil (categoria internacional) e R$ 4 mil (categoria olímpica). O investimento total do Governo do Estado no programa é de R$ 3 milhões.

