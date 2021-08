Lupi não descarta chapa de Ciro e Datena para 2022: “Eles têm excelente diálogo”

Reprodução/Youtube Pedetista e apresentador possuem boa relação





Candidato à Presidência da República nas últimas eleições, Ciro Gomes (PDT) estaria interessado em montar uma chapa com o jornalista José Luiz Datena (PSL) para 2022, de acordo com o colunista Eliomar de Lima, do jornal “O Povo”. Vale ressaltar, que, recentemente, Datena afirmou estar disposto a participar das eleições de 2022 , deixando em aberto o cargo a ser disputado.

Em entrevista ao IG, Carlos Lupi, presidente nacional do PDT, afirmou que Ciro possui um excelente diálogo com o apresentador do “Brasil Urgente” e não descartou a possível chapa.

“Não teve nenhuma conversa sobre isso. O Ciro tem um excelente diálogo com o Datena. Está em aberto. Não há um planejamento. Vai depender se o partido que ele está vai querer também. É igual casamento: os dois têm que querer”, disse Lupi.

Contra polarização Bolsonaro x Lula

Animado com os 7% de intenção de voto, segundo um levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas, Datena também afirmou que não afasta a possibilidade de se unir ao pedetista, pensando na quebra do polarização entre Bolsonaro e Lula.





“Sem o Bolsonaro e sem o Lula, eu abriria uma vantagem grande sobre o Ciro, que é um candidato muito bom. Na média das pesquisas, eu e ele temos 7%, cada um. Juntos, 14%. Já pensou numa aliança com o Ciro? (…) Não está afastada nenhuma possibilidade. Para você quebrar a probabilidade de ter uma disputa entre só dois, alguém deve abrir mão”, afirmou o jornalista.