Luna terá que deixar o Programa de Proteção em “Salve-se Quem Puder”

Após ser flagrada conversando com o namorado pelo compuatdor, Luna (Juliana Paiva) fará uma confissão no capítulo desta sexta-feira. A jovem contará para Zezinho ( João Baldasserini ) que está trabalhando para Helena (Flávia Alessandra) e o ex-peão irá dizer que, por causa disso, ela terá que deixar o Programa de Proteção.

arrow-options Reprodução/TV Globo Luna irá confessar que está trabalhando para Helena e por isso terá que deixar o Programa de Proteção

Já e outro núcleo da novela , Kyra (Vitória Strada) perdirá ajuda para Ignácio (Otávio Augusto) para lidar com as crianças de Alan (Thiago Fragoso). A estratégia irá funcionar e o advogado vai gostar do jeito como a moça conversa com os filhos dele.

Ao mesmo tempo que se sai bem no trabalho, Kyra ficará preocupada com as chances do noivo dela voltar a se aproximar de Renatinha (Juliana Alves). Outra personagem de ” Salve-se Quem Puder ” também sofrerá por amor. Bia (Valentina Bluc) ficará com medo de ser rejeitada por Tarantino (Daniel Rangel).