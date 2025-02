Luma Cesar exibe novos cliques de lua de mel no Vietnã com marido: ‘Apaixonada’

“Apaixonada por tudo… Mais do que eu poderia imaginar”, afirmou Luma. Ela e Beccle se conheceram em 2021 e ficaram noivos em meados de 2024. Eles se casaram no começo deste mês em São Gonçalo do Amarante, litoral do Ceará. A lua de mel foi uma surpresa de Beccle para Luma: ela não sabia o destino até embarcar para a viagem, três dias após o casamento.