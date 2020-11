Lula vota em São Bernardo e diz estar confiante em bom desempenho do PT

Reprodução Lula vota em São Bernardo e se diz confiante em bom desempenho do PT

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva votou, na manhã deste domingo (15), em um colégio no bairro Assunção, em São Bernardo do Campo, na região do ABC. Ao chegar em sua seção, Lula disse estar confiante no desempenho do PT nestas eleições. “Acho que vamos ganhar em bastante lugares, recuperar cidades”, disse.

E complementou: “Esta eleição é muito importante, eu acho que o PT sairá muito fortalecido, marcando uma posição muito forte contra aqueles que apostaram a vida inteira no fim do PT”.

Ele ainda comentou a importância do dia para a população. “Votar é um gesto muito grande de consolidação da democracia no nosso país”, afirmou. O petista foi condenado a 8 anos, 10 meses e 20 dias de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele recorre em liberdade dos processos contra ele.

Lula tem 75 anos e está dentro do grupo de eleitores com preferência para o voto das 7h às 10h (de Brasília). Pessoas com mais de 60 anos terão preferência neste horário.

Na hora de votar, não esqueça da máscara e do álcool gel… Eu já passei tanto que perdi até o dedo! kkkk pic.twitter.com/muTZoktHhU — Lula (@LulaOficial) November 15, 2020