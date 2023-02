Lula visitará 3 países africanos e cita ‘reparação histórica’

Reprodução/TV Brasil Lula em coletiva após encontro com Biden

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse na noite desta sexta-feira (10) em coletiva a jornalistas após encontro com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden , que planeja visitar três países da África: Angola, África do Sul e Moçambique.

Segundo o chefe do Executivo, a viagem, que deve ocorrer em maio” será uma “demonstração” de que o Brasil vai reatar a sua “forte” relação com o continente africano. “O Brasil deve muito da sua cultura ao continente africano. É uma dívida que não pode ser paga em dinheiro, ela tem que ser paga em troca de ciência e tecnologia”, declarou.

A retomada da relação com o continente trata-se de “reparação histórica”, disse o presidente.

Em março, o presidente ainda deve ir à China. Espera-se também que ele seja convidado para o G7, grupo das maiores economias do mundo, como membro convidado, que ocorrerá em Tóquio, no Japão.

O presidente brasileiro chegou aos Estados Unidos nesta quinta (9) e defendeu a cooperação entre os países para manutenção da democracia e também tratou de temas ambientais.

Fonte: IG Nacional