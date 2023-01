Lula viaja ao Uruguai e se encontra com Pou e Mujica nesta quarta

Agência PT/Reprodução Lula e Mujica

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarca hoje em Montevidéu , no Uruguai , e será recebido pelo presidente do país, Luis Alberto Lacalle Pou , para uma reunião fechada.

De acordo com a agenda oficial, a visita vai “fortalecer os laços comerciais e de amizade” entre os dois países.

Esta é a primeira viagem oficial de Lula desde a posse. Ontem, o presidente esteve Buenos Aires, na Argentina, para discutir a criação de uma moeda comum para transações comerciais, além do uso do BNDES para obras no exterior.

Lula também será premiado por sua atuação em defesa do Meio Ambiente e encontrará o ex-presidente e amigo Pepe Mujica . Veja:

O primeiro compromisso de Lula é a visita à residência oficial do presidente Lacalle Pou, em Suárez e Reyes, onde acontecerá uma reunião fechada;

Em seguida, os dois presidentes fazem uma declaração à imprensa;

Pausa para o almoço na residência oficial;

A comitiva segue para a sede da Intendência de Montevidéu, onde será recebida pela prefeita Carolina Cosse;

Entrega da medalha “Más Verde” em reconhecimento aos esforços de Lula em defesa do Meio Ambiente, tanto em seus mandatos anteriores, quanto em suas declarações e ações recentes;

Após a entrega do prêmio, o presidente Lula, acompanhado da esposa, Janja Lula da Silva, seguirá para a chácara do ex-presidente Mujica;

Ao fim do encontro, Lula e comitiva voltam ao Brasil.

A viagem de Lula conta com a presença do chanceler Mauro Vieira; os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, Luciana Santos, da Ciência, Tecnologia e Inovação, Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República; e o assessor especial da Presidência, embaixador Celso Amorim.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Política