Lula viaja à Europa para encontrar Papa e Macron

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deixou o Brasil na noite desta segunda-feira (19) rumo para uma nova viagem à Europa. É a terceira vez que o petista vai para o continente europeu desde que assumiu o poder pela terceira vez.

O primeiro evento que Lula participará será na terça (20), quando se reunirá com o sociólogo Domenico De Mais, em Roma. No dia seguinte, ele ficará frente a frente com o presidente da Itália, Sergio Mattarella.

Ainda na quarta (21), o presidente brasileiro terá uma audiência com o papa Francisco, no Vaticano. Horas depois, o chefe do Executivo federal conversará com o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri.

Na quinta (22), Lula participará da Cúpula para um Novo Pacto Financeiro Global. O evento acontecerá em Paris, capital da França. Na sequência, ele discursará no Power Our Planet, no Campo de Marte. No fim do dia, o petista estará no jantar oferecido pelo presidente Emmanuel Macron aos chefes de delegação participantes da cúpula.

Sexta (23) será o último dia de Lula na Europa. Ele estará no Diálogo de Alto Nível da Cúpula, em Paris. Por fim, estará no almoço de trabalho oferecido por Macron para Lula.

Lula e Papa Francisco

Lula se encontrará com Papa Francisco pela primeira vez desde que assumiu à Presidência do Brasil. O petista relatou que pediu a audiência para o líder da Igreja Católica para discutir ações contra a desigualdade e encontrar um acordo que possa fazer Rússia e Ucrânia darem um ponto final na guerra.

A principal autoridade da Igreja Católica saiu do hospital há cinco dias. Francisco ficou nove dias internados depois de ter feito uma cirurgia no intestino.

Lula, Mercosul e a União Europeia

Lula vai para Paris participar de uma reunião bilateral com Macron. Os dois pretendem debater as condições do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia.

“Eu quero discutir com Macron a questão do parlamento francês, que aprovou endurecimento do acordo Mercosul-União Europeia. A União Europeia não pode tentar ameaçar o Mercosul, de punir o Mercosul se não cumprir isso ou aquilo”, falou o presidente brasileiro.





