Lula venceria Bolsonaro no 2º turno por 20% de diferença, segundo pesquisa

Caso as eleições presidenciais acontecessem nesse momento, o ex-presidente Lula (PT) retornaria ao Planalto ao vencer no segundo turno o candidato a reeleição Jair Bolsonaro (sem partido) com 20 pontos percentuais de diferença. Essa vantagem manteve-se estável desde a última pesquisa realizada em julho, pelo PoderData.

Atualmente, Lula se mantém na liderança do embate final contra Bolsonaro com 52% das intenções de voto. Este número caiu três porcento, já que em julho o petista obteve 55% das intenções. O capitão do Exército e manteve-se com 32%, a mesma quantidade de eleitores que votariam na sua reeleição na última pesquisa.

