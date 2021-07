Lula venceria Bolsonaro com 51,3% dos votos no segundo turno, indica pesquisa

Montagem iG / Lula Marques/Agência PT e ZUMA Press, Inc. Ex-presidente Lula (PT) e presidente Jair Bolsonaro (sem partido)

Uma nova pesquisa divulgada nesta quarta-feira (28) indica que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) com 51,3% dos votos no segundo turno nas eleições de 2022. Segundo o levantamento realizado pela Futura Inteligência em parceria com o Modalmais, Bolsonaro receberia 32,9% dos votos dos eleitores.

A pesquisa ouviu 2.006 pessoas nas cinco regiões do país, entre os dias 23 e 26 de julho.

Além disso, conforme os dados, em um possível segundo turno entre Ciro Gomes (PDT) e Bolsonaro, o ex-governador também ganharia a eleição com 46,6% dos votos, enquanto o atual presidente receberia 33,1%.

Em um terceiro cenário, o levantamento informa que Lula venceria Ciro Gomes com 45,5% dos votos, contra 25,4% de Ciro.