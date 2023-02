Lula vai ao litoral de SP para acompanhar buscas nesta segunda

Twitter/Perfil Choquei São Sebastião foi a cidade mais atingida pelas chuvas no litoral de São Paulo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) informou que irá ao litoral de São Paulo nesta segunda-feira (20) acompanhar as buscas de vítimas das chuvas que atingiram a região nesta madrugada. Além do petista, a comitiva deve contar com o ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e o secretário nacional da Defesa Civil, Wolnei Wolff.

Lula e seus pares deverão visitar as áreas mais atingidas pelas chuvas e anunciar ajuda humanitária às cidades afetadas. O chefe do Planalto ainda deverá se reunir com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto.

“Amanhã irei para São Paulo visitar a região e acompanhar os esforços de enfrentamento dessa tragédia”, disse Lula por meio das redes sociais.

Amanhã irei para São Paulo visitar a região e acompanhar os esforços de enfrentamento dessa tragédia. https://t.co/FSV8nz6lRP — Lula (@LulaOficial) February 19, 2023

O governo federal deve chancelar o apoio do Grupo de Apoio a Desastres da Defesa Civil (GADE) para colaborar com as buscas de vítimas. Aeronaves ainda devem ser disponibilizadas para dar aporte aos agentes e ajudar da desobstrução de rodovias interditadas na região.

As ajudas foram um pedido de Tarcísio de Freitas, que ressaltou as dificuldades encontradas pelo Corpo de Bombeiros nas buscas por vítimas. Segundo o governador, os locais de difícil acesso prejudica o trabalho dos agentes e retardado os trabalhos de buscas.

Lula irá assinar a ajuda de R$ 2 milhões para reconstrução da região. A medida foi anunciada pelo ministro de Portos e Aeroportos, Marcio França, na noite deste domingo.

Até o momento, 24 pessoas morreram em decorrência das chuvas que atingiram o litoral de São Paulo neste domingo. Do total, 23 são da cidade de São Sebastião e uma criança de 7 anos foi encontrada morta em Ubatuba (SP).

A prefeitura de São Sebastião estima que ao menos 50 casas ainda estão soterradas, mas não soube precisar o número de desaparecidos. As buscas devem se estender pela madrugada e manhã desta segunda.

Fonte: IG Nacional