Lula vai a Araraquara após chuvas atingirem a cidade

José Cruz / Agência Brasil Lula realiza primeira reunião com ministros do governo (06.01.2023)

Em São Paulo desde a última sexta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja nesta tarde para Araraquara , cidade no interior do estado, atingida por fortes chuvas nos últimos dias.

O petista deve embarcar de Congonhas às 14h (de Brasília) e tem chegada prevista para as 15h em Araraquara. Mais tarde, às 16h, Lula tem encontro com o prefeito da cidadem Edinho Silva. Há a possibilidade do presidente conversar com a imprensa antes de retornar para Brasília, às 17h.

Lula deve conversar com a imprensa na Avenida 36, no local onde uma cratera se abriu após 200 milímetros de chuva em 24 horas, sendo 83 mm em apenas uma hora. A abertura da cratera matou seis pessoas de uma mesma família.

Na sexta-feira, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu, por meio de uma portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU), a situação de emergência em Araraquara, no interior de São Paulo, atingida por fortes temporais.

A situação de emergência permite à administração municipal agilidade na adoção de medidas, superando burocracias, por exemplo, na liberação de recursos federais para ações de atendimento à população e erviços necessários para a recuperação de áreas afetadas por desastre natural.

Os ministros Jader Filho, das Cidades, e Waldez Góes, da Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, estão em Araraquara visitando as regiões mais atingidas pelos recentes temporais.

Acompanhados pelo secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wokff, Jader Filho e Góes deixaram Brasília no início da tarde de quinta-feira (5), por decisão, segundo Góes, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Estado de alerta

Atingida por fortes chuvas na última semana de 2022, Araraquara aguarda a liberação de recursos federais e estaduais para dar início às obras mais complexas de recuperação da infraestrutura danificada pela força das águas.

Apesar de as chuvas mais fortes terem ocorrido na semana passada, Araraquara continua em estadode alerta. Até o fim da tarde de quinta, ao menos nove pontos da cidade estavam total ou parcialmente interditados.

Segundo a Defesa Civil estadual, no último dia 28 choveu, em apenas seis horas, o equivalente a 200 milímetros. Além de muitos estragos, o temporal causou ao menos cinco mortes e o desaparecimento de uma criança de dez anos. As vítimas pertencem a uma mesma família e estavam em um veículo arrastado pelas águas de um córrego que transbordou.

Calor e chuvas em São Paulo na semana

Na manhã de hoje, mais uma vez São Paulo viu as nuvens encobrirem o céu e um vento moderado e gelado deixar a sensação térmica mais baixa . A previsão é que a temperatura não passe dos 21º C, com mínima de 15º C, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet. Algumas nuvens com pancadas de chuvas isoladas são esperadas entre a tarde a noite de hoje. Segundo o Climatempo, a previsão de chuva é de 67%, mas apenas 5 mm.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

*Com informações da Agência Brasil

Fonte: IG Nacional