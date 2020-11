Lula tem recurso contra a Lava Jato no caso triplex negado pelo STJ

IG – Último Segundo Lula ainda não sabe se será candidato em 2022: ‘Só quero meus direitos políticos’





O ex-presidente Lula (PT) teve um novo recurso de defesa rejeitado pelos ministros do STJ (Superior Tribunal de Justiça) no âmbito da condenação na operação Lava Jato .





O pedido foi recusado por unanimidade pelos ministros Ribeiro Dantas, João Otávio de Noronha, Reynaldo Soares da Fonseca e Felix Fischer, que é relator do caso. Já o ministro Joel Ilan Paciornik disse que está impedido de julgar o caso.

A defesa pediu a mudança do regime inicial de cumprimento da pena, a redução do valor de indenização deferido pela condenação e o acesso às mensagens entre os procuradores da Lava Jato e o ex-juiz Sergio Moro , durante o período do seu julgamento, a fim de alegar a parcialidade do então juiz. As conversas foram coletadas pela Operação Spoofing.

No caso em que pede a apreciação do recurso, o ex-presidente foi acusado de receber propina da construtora OAS oriunda de desvios na Petrobras por meio de reformas de um triplex que seria concedido a Lula no Guarujá. Lula argumenta que nunca foi dono do imóvel e garante que vai provar sua inocência.