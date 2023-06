Lula sobre ser chamado de comunista: ‘Isso nos orgulha muitas vezes’

Valter Campanato/Agência Brasil – 29/06/2023 Presidente Luiz Inàcio Lula da Silva , participa da Abertura do XXVI Encontro do Foro de São Paulo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que ser chamado de “comunista” e de “socialista” muitas vezes é motivo de “orgulho”. A declaração foi dada durante discurso de abertura do 26º Encontro do Foro de São Paulo, em Brasília, nessa quinta-feira (29).

“Vocês sabem quantas vezes nós somos acusados. Vocês sabem quanta difamação e quantos ataques pejorativos se faz contra a esquerda na América do Sul. Nós não somos vistos pela extrema-direita fascista, nem do Brasil, nem do mundo, como organizações democráticas. Eles nos tratam como se nós fôssemos terroristas. Eles nos acusam de comunistas, como se nós ficássemos ofendidos com isso”, afirmou Lula.

“Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, neofascista, de terrorista. Mas, de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha muitas vezes. E, muitas vezes, nós sabemos que merecemos isso”, continuou.

Na ocasião, ele disse que o evento foi a primeira experiência latino-americana que a esquerda se juntou para disputar espaços políticos e que, para ele, a América do Sul viveu seu melhor momento, em 550 anos, entre os anos de 2002 e 2010, quando a esquerda estava no poder.

“Foi a vitória na Argentina, no Chile, no Brasil, na Venezuela, no Equador. Foi a vitória, inclusive, de pessoas mais progressistas nos outros países que estiveram do nosso lado. Além da vitória do nosso companheiro [Hugo] Chávez na Venezuela. Nós vivemos um período de muita expansão, de conquista social e de participação política no nosso continente”, afirmou o mandatário.

“Eu não creio que tenha havido um outro momento histórico em que a sociedade da América do Sul e da América Latina teve tantas conquistas e tantas políticas de inclusão social como tiverem nesse período de 2000 a 2010, 2012, até 2015, quando fizeram o impeachment da Dilma”, acrescentou.

Ao falar sobre a derrota da esquerda sul-americana, Lula pediu uma autorreflexão para identificar os erros cometidos no passado.

“E nós, ao invés de ficarmos lamentando, temos que tirar lições. Onde é que nós erramos? O que nós não conseguimos fazer? Por que aconteceu tal coisa conosco?”, questionou.

“A gente não pode ficar a vida inteira criticando os outros. De vez em quanto, nós temos que olhar para dentro de nós e saber o que nós fizemos de errado, porque aconteceu aquilo. Por que que aconteceu o impeachment da Dilma? Foi só erro da extrema-direita ou nós temos erros enquanto partido político? De vez em quando, nós temos que pensar. Temos que meditar para conseguirmos evitar que novos erros atropelem a caminhada pela conquista da qualidade de vida do nosso povo.”

Fonte: Nacional