Lula quer convidar Papa para participar do Círio de Nazaré no Pará

Ricardo Stuckert/Divulgação Lula e Papa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse neste sábado (17) que vai convidar o papa Francisco para o Círio de Nazaré , uma das maiores festas católicas do Brasil e que acontece anualmente em outubro, em Belém (PA).

O mandatário se reunirá com o pontífice no próximo dia 21 de junho, no Vaticano. “Eu vou pra Roma e vou me encontrar com o papa Francisco.

Eu quero convidar para ele voltar ao Brasil, mas o que eu mais queria é convidá-lo para vir na festa do Círio. Seria extraordinário que ele pudesse participar do Círio de Nazaré”, afirmou Lula durante um evento de entrega de casas populares no Pará.

O papa Francisco visitou o Brasil apenas uma vez, em julho de 2013, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: Internacional