Lula promoverá triagem para ‘desbolsonarização’ do governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem criado estratégias para “desbolsonarização” do governo petista, com foco especial nos militares. Uma delas está sendo mapear os funcionários comissionados por Jair Bolsonaro (PL) e dispensar os chamados “bolsonaristas raiz” da nova gestão.

Ainda não há uma estratégia específica para isso, no entanto, segundo algumas pessoas que fazem parte do governo, há alguns pontos que estão sendo levados em consideração como: declarações feitas publicamente e os posicionamentos em relação aos atos golpistas de 8 de janeiro.

No entanto, apesar disso, petistas negam qualquer tipo de perseguição e justificam ser natural a mudança de cargos comissionados.

O chefe do Executivo tem falado abertamento da necessidade de uma “triagem” em sua gestão.

No entanto, ele aponta que não quer criar “um palácio de petistas” , porém deixou claro a seus ministros e secretários que “não pode ficar ninguém [comissionado] que seja suspeito de ser bolsonarista” no Planalto ou na Esplanada.

“Nós estamos no momento de fazer uma triagem profunda. Porque a verdade é que o Palácio estava repleto de bolsonaristas, de militares e estamos vendo se a gente consegue corrigir para colocar funcionários de carreira – de preferência funcionários civis que estavam aqui e foram afastados, transferidos de departamento – para que isso se transforme num gabinete civil.”

Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, afirma que as trocas deverão ser ainda mais intensificadas a partir desta segunda (23), quando os novos ministérios criados e desmembrados entram no sistema online da Presidência da República. “Ainda tem muita gente para sair e muita gente para entrar”, afirmou.

“O governo que saiu tem pouca ou nenhuma sintonia com o governo que entrou. É um pensamento em todas as áreas muito diferente, portanto nós não poderíamos conviver com os mesmosassessores. Não tem nenhuma novidade com isso. Ou alguém achava que íamos entrar no governo e manter os assessores?.”

