Lula pretende terminar nomeações de ministérios nas próximas 48 horas

Marcelo Camargo/Agência Brasil – 22.12.2022 Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante anúncio de ministros

A partir desta segunda-feira (26), o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) deverá dar continuidade às reuniões que irão definir os 16 ministérios restantes e cargos de segundo escalão em seu governo, em 2023. A intenção é anunciar já nesta terça-feira (27) os últimos nomes da lista que terá 37 ministros.

No momento, um dos maiores impasses envolve a senadora Simone Tebet (MDB-MS). Já que, ainda, é pendente um acordo com a bancada do MDB na Câmara e a cúpula do União Brasil, tendo em vista que ambos cobiçam o ministério das Cidades – que tem grandes chances de ser assumido por Tebet.

No entanto, também há uma possibilidade, além do que imagina a senadora, que é a sua acomodação de Tebet na vaga de Ricardo Lewandowski no STF (Supremo Tribunal Federal), segundo alguns petistas.

Há uma tentativa de aliados de Lula para atrair André Lara Resende para o Ministério do Planejamento. No entanto, o economista tem hesitado cargo por conta da família, que mora em São Paulo, e por ter de negociar com políticos caso aceite a função.

Marina Silva (Rede), que deve ocupar a pasta de Meio Ambiente , está entre os nomes de destaque da lista dos que irão integrar o primeiro escalão – nove já estão fechados.

Veja quais serão os possíveis ministros anunciados:

Alexandre Silveira (PSD) – Minas e Energia

Carlos Faváro (PSD) – Agricultura

Marina Silva (Rede) – Meio Ambiente

Elmar Nascimento (União Brasil) – Integração e Desenvolvimento Regional

Paulo Pimenta (PT) – Secretária da Comunicação

Paulo Teixeira (PT) – Comunicações

Pedro Paulo (PSD) – Turismo

Renan Filho (MDB) – Transportes

Sônia Guajajara – Povos Originários

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Política