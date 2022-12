Lula pode indicar deputados petistas para Comunicações e Secom

Marcelo Camargo/Agência Brasil – 22.12.2022 Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante anúncio de ministros

Dois petistas podem compor o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a partir de janeiro do próximo ano. Segundo aliados, os deputados federais Paulo Teixeira (SP) e Paulo Pimenta (RS) podem assumir o Ministério das Comunicações e a Secretaria de Comunicação Social, respectivamente.

As indicações tem o objetivo de equilibrar o partido internamente. Teixeira tem boa articulação no Tribunal Superior Eleitoral e bom trânsito na área jurídica. Com a nomeação, Teixeira deve deixar o posto de secretário-geral do PT.

Já Pimenta é amigo pessoal de Lula. A partir do próximo ano, a Secom voltará a ter status de ministério.

Dos 21 nomes anunciados até agora, são sete petistas. A Secretaria de Relações Institucionais ficará sob o comando do deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP). Já o ministro da Secretaria-Geral da Presidência será o deputado federal Márcio Macedo (PT-SE).

O Ministério de Desenvolvimento Social passará para Wellington Dias (PT-PI). Outro ex-governador petista que integrará a equipe de Lula na Esplanada é Camilo Santana, do Ceará, à frente do Ministério da Educação.

No Ministério do Trabalho assumirá o deputado federal Luiz Marinho (PT-SP). Fernando Haddad na Economia e Rui Costa na Casa Civil, duas das principais pastas do governo, também ficarão com o PT.

Fonte: IG Política