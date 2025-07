Lula oficializa curso de Medicina na Ufes de São Mateus nesta terça

Portaria será assinada no Palácio do Planalto; criação do curso foi anunciada em maio pelo ministro da Educação, Camilo Santana

O objetivo, conforme a universidade, é que a partir do primeiro semestre do ano que vem as vagas já comecem a ser oferecidas. Para isso, a Ufes planeja a realização de um concurso público para selecionar pelo menos 30 técnicos e 60 docentes para atuarem no campus. Com informações da Folha Vitória.

Lula anunciou que as obras estavam finalizadas em Linhares, no último dia 11, quando esteve na cidade para anunciar o Acordo do Rio Doce que vai pagar R$ 3,7 bilhões aos agricultores familiares e pescadores artesanais atingidos pela tragédia de Mariana.

“Só falta convidar vocês, deputados e senadores, para irem ao meu gabinete e assinarmos, para vocês terem sua faculdade de Medicina”, afirmou o presidente naquele momento.

A abertura do curso em São Mateus foi anunciada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, em 28 de maio, e a expectativa era de que a nova faculdade de Medicina da Ufes fosse entregue em 2026.

Na ocasião, o ministro afirmou que o objetivo é criar 60 vagas por ano. O investimento previsto, segundo a universidade, é de R$ 30 milhões.

A assinatura será às 16h30 no Palácio do Planalto e vai contar com a presença do ministro da Educação; do ministro da Saúde, Alexandre Padilha; do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande; do reitor da Ufes, Eustáquio de Castro; e de parlamentares do PT capixaba, como o senador Fabiano Contarato que confirmou a participação nas redes sociais.