Lula nega entrevista ao Globo: “Editorial difamatório” e “censura”

Agência Brasil Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgou, nesta segunda-feira (8), uma resposta negativa que deu a um jornalista do O Globo que desejava entrevistá-lo. “Seu convite destoa da censura imposta pelas Organizações Globo”, o petista respondeu, apesar de recusar a entrevista.

O jornalista Bernardo, que não teve seu sobrenome revelado, queria entrevistar Lula para uma série sobre ex-presidentes da República. “O que me impede de atendê-lo é o notório tratamento editorial que as Organizações Globo adotam em relação a mim”, escreveu o ex-presidente.

Lula afirma que os veículos da Globo divulgaram “inverdades jamais corrigidas” sobre ele. “Ao invés de ser analisada com isenção jornalística, a perseguição judicial contra mim foi premiada pelo O Globo”.

“Enquanto não for reconhecido e corrigido o tratamento editorial difamatório das Organizações Globo não será possível acolher um pedido de entrevista”, afirma o petista.

Veja a íntegra da resposta de Lula :

“Prezado Bernardo,

Agradeço o convite para uma entrevista para o jornal O Globo em uma série sobre ex-presidentes da República. Seu convite destoa da censura imposta pelas Organizações Globo. Não confundo as organizações com as diferentes condutas profissionais de cada um dos seus jornalistas.

O que me impede de atendê-lo é o notório tratamento editorial que as Organizações Globo adotam em relação a mim, meu governo e aos processos judiciais ilegais e arbitrários de que fui alvo, que têm raízes em inverdades divulgadas pelos veículos da Globo e jamais corrigidas, apesar dos fatos e das evidências nítidas, reconhecidas por juristas no Brasil e no exterior.

As próprias sentenças tão celebradas pela Globo são incapazes de apontar que ato errado eu teria cometido no exercício da presidência da República. Fui condenado por ‘atos indeterminados’.

Ao invés de ser analisada com isenção jornalística, a perseguição judicial contra mim foi premiada pelo O Globo. As revelações do site The Intercept foram censuradas , escondendo as provas de que fui julgado por um juiz parcial, em conluio com os promotores, que sabiam da fragilidade e falta de provas da sua acusação.

Enquanto não for reconhecido e corrigido o tratamento editorial difamatório das Organizações Globo não será possível acolher um pedido de entrevista como parte de uma normalidade que não existe, pelos parâmetros do jornalismo e da democracia.

Luiz Inácio Lula da Silva”.