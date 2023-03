Lula lamenta morte de Paulo Caruso: ‘Parte da memória nacional’

Reprodução/Instagram 04.03.2023 Paulo Caruso

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte do cartunista Paulo Caruso, aos 73 anos .

Em nota oficial da Presidência, Lula afirmou que o cartunista colaborou pela democracia brasileira.

“Paulo Caruso foi um grande desenhista e cronista político, com uma criatividade inesgotável, retratou com talento e consciência o dia-a-dia que constrói nossa história recente. O seu traço veloz e seu humor já são parte da memória nacional. Contribuiu com seu talento na luta pela democracia e por um país com direito à liberdade de expressão. Meus sentimentos ao seu irmão, Chico, aos seus familiares, amigos e admiradores”, apontou.

Caricaturista, ilustrador, chargista e músico, Caruso desenhava semanalmente no ‘Roda Viva’, da TV Cultura.

Fonte: IG Nacional